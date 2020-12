Suga reapareció de manera especial con BTS

BTS se ha convertido en la agrupación más activa este año, que pese a tener en pausa los conciertos en vivo, se mantiene con shows virtuales, lanzamientos de sencillos y el nuevo disco BE que ya rompió varios récords, como lo fue con el tema titulado Dynamite.

También, han logrado hacer historia al motivar a los legisladores de Corea del Sur, al presentar un proyecto de ley para revisar la Ley del Servicio Militar en septiembre, después de que BTS se convirtiera en el primer grupo surcoreano en encabezar la lista de sencillos Billboard Hot 100 de Estados Unidos con la canción Dynamite.

La llamada Ley BTS permitirá a sus siete integrantes hacer su servicio militar hasta cumplir los 30 años, no a los 28.

"Es un deber sagrado defender nuestro país, pero eso no significa que todos tengan que portar un arma ”, dijo Noh Woong-rae, un legislador de alto rango en el gobernante Partido Demócrata, en un comunicado de octubre apoyando el trato especial para BTS.

J-Hope, V, Jimin, Jin, RM y Jungkook se presentaron en los Mnet Asian Music Awards 2020, pero esta vez sorprendieron a su ejército ARMY cuando apareció Suga, quien se había mantenido alejado de la promoción y de las presentaciones virtuales de la boyband surcoreana.

View this post on Instagram

"Has trabajado duro y quiero decirte que te amo… ¡y Suga hyung, date prisa y vuelve!¡Nosotros brillamos más en el escenario cuando tú estás aquí", brindó las emotivas, su compañero J-Hope.

La nueva bebida energética con ingredientes de origen natural que prende tu día

Suga se convirtió en tendencia por su aparición con un holograma en el escenario, lo que generó lágrimas y risas a su seguidores, quienes no podían ver a los siete arriba de un escenario.

Hay que recordar, que el rapero tuvo una operación en el hombro, por lo cual está en reposo.

"Gracias a nuestros miembro, el integrante de BTS sigue recuperándose de la operación, pero sorprendió a sus seguidores durante unos premios en Asia", "Bros, nuestro equipo, no estaba triste, ni solo ni deprimido", fueron los mensajes de algunos fans.

View this post on Instagram

Mejor grupo masculino

WW Fans Choice

Mejor MV: Dynamite

Mejor Presentación

Mejor Colaboración (Eight de IU ft. SUGA)

Artista del Año

Album del año – MOTS 7

SOTY: Dynamite

WW Icon

Nunca antes una presentación me había destrozado tanto BTS IS 7 pic.twitter.com/FCr1wC6lcA

Ahora entiendo porque Min YoonGi estaba un poco desesperado por la presentación, nuestro bello chico nos preparó está linda sorpresa, ahí es donde me doy cuenta que sigo a los idols correctos, sabía que no me arrepentiría de seguirlos❤️

BTS IS 7#BTSxMAMA #2020MAMA pic.twitter.com/nYNmvJqPOy

— LoveBTS💜LoveArmy💜🇲🇽 (@JeonAngie7) December 6, 2020