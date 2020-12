¡Llanto y reclamos! Adal Ramones y Yordi Rosado revelan por qué se distanciaron

Adal Ramones y Yordi Rosado por fin rompieron el silencio y confesaron las razones por las cuales se distanciaron durante varios años.

¡No te pierdas! La nueva bebida energética con ingredientes de origen natural que prende tu día

Yordi Rosado invitó a Adal Ramones a su canal de YouTube, donde realiza entrevistas a diversas personalidades del mundo del espectáculo. Por lo que durante la entrevista, Adal Ramones habló sobre diversos momentos de su vida como su infancia, su secuestro y lo que significó Otro rollo en su vida.

Pero algo que impactó fue cuando los dos conductores rompieron el silencio y hablaron sobre las causas que los llevaron a distanciarse.

Durante la charla, tanto Adal Ramones como Yordi Rosado afirmaron que nunca se pelearon pero sí tuvieron ciertos desacuerdos con respecto a su vida personal.

"Pelea nunca hubo. Sí estuvimos muy distanciados, yo estuve muy sentido y muy enojado, no sé si Adal también, ahorita nos lo dirá, pero no solamente estuvimos distanciados, hemos estado todavía distanciados, en realidad nos hemos ido acercando poco a poco pero la amistad tan seria que teníamos, la dejamos de tener", afirmó Yordi Rosado.

Por esta razón, Adal Ramones decidió exponer su versión de los hechos y afirmó que él se equivocó al apoyar demasiado a Yordi.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

"Creo que yo como amigo, no voy a meter a mi expareja, yo como amigo te apoyé más a ti en tu momento de separación que en lugar de apoyar a los dos, sí quise que los dos estuvieran bien, pero al ver que no se podía te apoyé más a ti, creo que fue un gran error amigo. En el momento en el que yo no pude juntar a los dos debí haberme salido; sin embargo, tengo que decirlo y es real aquí a tus cámaras, amigo yo te veía muy mal, te veía muy deprimido, realmente mal amigo y te apoyé más a ti, en lugar de haber hecho un apoyo compartido a los dos, te apoyé más a ti. Cuando tú decides que es momento de regresar y arreglar las cosas quedo yo como el tercero en discordia porque al final de cuentas te apoyé más a ti (…) Cuando tú lo volviste a arreglar, yo ya no tenía cabida ahí porque yo te había apoyado demasiado a ti", explicó Adal Ramones.

Por su parte, Yordi Rosado enfatizó que su relación con Adal Ramones se fracturó debido a sus relaciones pasadas. "Tuvo que ver más con nuestras ex relaciones, nunca fue un rollo entre nosotros, tampoco tuvieron las ex parejas qué ver (…) A mí lo que me dolió y lo que me pegó es que cuando tú te separas y estás solo, yo quiero apoyarte y acercarme tanto a ti como tú estuviste conmigo y te sentí como un rechazo", dijo Yordi Rosado.

Por lo que Adal Ramones respondió que quería estar solo. "¿Quieres que te diga la neta? La primera frase de ti no fue 'amigo en qué te puedo ayudar', la primera frase y lo voy a decir aquí fue 'organicemos una fiesta en tu depa"", destacó el ex conductor de Otro rollo.

Aquí el momento…(1:29:07)

Tras algunos reclamos, llanto y controversia, Adal Ramones y Yordi Rosado limaron asperezas y demostraron que, a pesar de las adversidades, siempre mantendrán su amistad.

VIDEO: Adal Ramones recrea monólogo de ‘Otro rollo’ a 13 años de su salida El conductor fue invitado al programa "Tu-Night" con Omar Chaparro

También puedes ver: