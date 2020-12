Bob Dylan vende todo su catálogo musical a Universal Music

Bob Dylan vendió los derechos de publicación de su catálogo de más de 600 canciones, uno de los mayores tesoros de la música popular, a Universal Music Publishing Group por una suma no revelada.

El catálogo incluye "Blowin 'In The Wind", "Tangled Up in Blue", "Knockin' On Heaven's Door" y "Like a Rolling Stone". Dylan, de 79 años, encabezó la lista Rolling Stone de los 100 mejores compositores de todos los tiempos en 2015 y la canción "Like A Rolling Stone" fue nombrada por la revista como la mejor de todos los tiempos. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 2016, el único compositor en recibir el premio.

"Brillantes y conmovedoras, inspiradoras y hermosas, perspicaces y provocativas, sus canciones son atemporales, ya sean escritas hace más de medio siglo o ayer", dijo Sir Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group, en una declaración preparada el lunes.

En términos culturales, el catálogo de Dylan es "literalmente invaluable", dijo Anthony DeCurtis, un veterano escritor musical y editor colaborador de Rolling Stone. "Han pasado 60 años y todavía va fuerte", dijo DeCurtis. "No hay razón para creer que va a haber una disminución en su importancia".

La publicación de canciones se ha convertido en un activo aún más valioso en los últimos meses, visto como una fuente confiable de ingresos a largo plazo en una industria donde la transmisión ha tomado el control y el negocio de los conciertos en vivo se ha derrumbado al menos temporalmente debido a la pandemia del coronavirus, dijo Alan Light. , un compositor de música veterano que presenta su propio programa SiriusXM.

Empresas como Universal compiten con equipos más nuevos como Primary Wave y el Hipgnosis Song Fund de Merck Mercuriadis para controlar el uso de canciones para publicidad y su colocación en películas, programas de televisión o videojuegos.

Las canciones de Dylan han sido grabadas más de 6.000 veces, por varios artistas de decenas de países, culturas y géneros musicales. Los lanzamientos notables incluyen la versión líder de Byrds de "Mr. Tambourine Man ", la reelaboración de Jimi Hendrix de" All Along the Watchtower "y la versión de Adele de" Make You Feel My Love ".

El trato no incluye los derechos de las propias grabaciones de Dylan de su material. Entonces, si se le pide a Universal que use la grabación de Dylan de "Lay Lady Lay", por ejemplo, el artista tendría que autorizarlo.

Dylan entró por primera vez en la conciencia pública como parte de la escena folclórica de Greenwich Village de la ciudad de Nueva York a principios de la década de 1960. Influenciado por el bluesman Robert Johnson y el cantante de folk, el compositor Woody Guthrie, agregó una profundidad lírica a su música. Pero cuando llevó una guitarra eléctrica al escenario en 1965, dividió a la comunidad musical en lo que entonces se consideró un cambio radical para un artista.

La venta del catálogo musical de Dylan se produce unas semanas después de que las reflexiones del compositor de origen judío sobre el antisemitismo y las letras de canciones inéditas se vendieran en una subasta por un total de 495.000 dólares.

Cultura.- Bob Dylan publica su primer disco con nuevas canciones en ocho años: ‘Rough and Rowdy Ways’ Bob Dylan publica este viernes ‘Rough and rowdy ways’, su primer álbum de estudio con canciones totalmente inéditas en ocho años.

Nunca ha sido un purista en lo que respecta a las posibilidades comerciales, ya que ha grabado anuncios de Victoria's Secret y Cadillac. Dylan ha actuado con regularidad incluso cuando ha envejecido, tanto es así que los fanáticos han bromeado sobre que ha estado en el "Never-Ending Tour" desde finales de la década de 1980. Solo la pandemia lo ha castigado. Continúa grabando, y el disco de este año "Rough and Rowdy Ways" fue bien recibido por la crítica.

