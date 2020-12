Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se estarían reconciliando y se rumora que está embarazada

Aunque todo parecía indicar que Chiquis Rivera se iba a divorciar del cantante Lorenzo Méndez, parece que la historia dio un giro de 360 grados.

Chiquis y Lorenzo estarían a las puertas de una reconciliación, se les vio muy enamorados nuevamente en una fotografía y la guinda del pastel es que se rumora que la hija de Jenni Rivera está embarazada.

Hace dos semanas habían captado a Chiquis Rivera en compañía del famoso empresario Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo. Estaban en un restaurante y hasta se besaron. Sin embargo, Chiquis dejó de seguir a Mr. Tempo en sus redes sociales, justo cuando el rumor de su reconciliación con su todavía esposo Lorenzo Méndez es más fuerte que nunca.

En las redes sociales ya está rodando un video en el que el ex vocalista de la Original Banda El Limón y Chiquis aparecen en las grabaciones de su próximo trabajo musical. Lorenzo tiene un saco de color rojo y un suéter negro, en compañía de su aún esposa, vestida con un atuendo para el frío.

¿Chiquis está embarazada?

Lo que hace aún más importante el rumor de la reconciliación de Chiquis y Lorenzo es el posible hecho de que la cantante y compositora esté embarazada.

Fue el perfil de Instagram de 'Chisme NO Like' el cual informó que Chiquis buscó a Lorenzo Méndez para volver a unirse y retomar su relación, y además, la intérprete tendría cuatro meses de embarazo.

Ni Rivera ni Méndez han confirmado o negado públicamente las últimas informaciones sobre ambos. Tomando en cuenta sus posiciones como figuras públicas, se espera que en los próximos días den declaraciones al respecto.

Los cantantes estaban en el proceso de divorciarse, pausado y cancelado ahora. "No funcionó y eso me trae mucha tristeza, veo videos en Instagram que nos hacen los fans y eso me llega porque estuvo fuera de mis manos, pero me siento tranquila porque di lo mejor de mí", había declarado Chiquis Rivera cuando le preguntaron sobre su separación con Lorenzo, a quien extrañaba según sus palabras a 'People en Español'.