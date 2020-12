Critican a Kimberly Flores por "blanquearse" la piel

Con su repentino salto a la fama, luego de contraer matrimonio con el cantante Edwin Luna, Kimberly Flores se ha convertido en una de las figuras más polarizadoras de la farándula. Hay miles de personas que la idolatran en redes sociales, mientras otro número igual o mayor vive para criticarla y desmeritar todos sus proyectos.

Este último grupo estuvo atento a una de sus recientes publicaciones en Instagram, donde al parecer a la modelo e influencer se le pasó la mano con el maquillaje de su rostro, llevando a muchos a pensar que se había sometido a un tratamiento para blanquear su piel.

Destrozan a Kimberly Flores por "blanquearse" la piel

"¿Por qué luces tan blanca?" "Ese no es tu color de piel" "Jajaja no me digas que te has hecho un blanqueamiento" "Te ves pésima" fueron algunos de los comentarios que se leen al lado de la foto donde Kimberly aparece con un atuendo de cuero.

Kimberly Flores posó destacando su atlética figura, con un mini vestido de flecos y unas botas blancas de cuero. "Recuerda que cada día tienes dos superpoderes: tu mente y tú actitud" escribió la modelo.

Con 31 años y nacida en Guatemala, no es ajena a encender las redes con sus fotos candentes, pero ahorita los comentarios sobre su blanqueamiento resaltaron, llevando a muchos a preguntar sobre el tratamiento que se había sometido, uno que al parecer no es más que un tono de maquillaje algo distinto al de su tono de piel natural.

Desde que comenzó su paso por la farándula, la esposa de Edwin Luna ha recibido cientos de críticas de quienes piensan que no merece ser famosa, pero ella no se ha detenido, lanzando varios sencillo exitosos y logrando participar en varios programas de televisión junto a grandes estrellas.

