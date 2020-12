'Dama de compañía' exhibe 'pobreza' de Pablo Montero

Pablo Montero tiene 20 años de carrera musical, a lo largo de su historia ha protagonizado varios momentos polémicos por su estilo de vida.

"Fue hace mucho años cuando era joven, ahorita ya no tengo que comentar al respecto. Estoy viviendo otra etapa de mi vida, etapa de madurez, de conciencia, y si te refieres de lo sucedido en San Miguel Allende no hablaré de ese tema, porque es una farsa, y no tengo más que comentar", compartió haces unos meses durante una visita a Guadalajara.

El cantante ranchero vuelve a atraer la atención con un nuevo video que se publicó en redes sociales, en la que aparece con una mujer dentro de un bar, donde se le escucha pasado de copas.

Al parecer es una dama de compañía, que decidió exhibir a a Pablo Montero, quien supuestamente no tuvo dinero para pagar la cuenta.

"Wow pues les cuento , que Pablo Montero no tenía para pagar la cuenta de un bar en Guadalajara…, iba acompañado de esta chica que es dama de compañía. Ella ha salido en Televisión, ( obvio le tape la cara ) pero con la pena el no pudo pagar y según ella pagó la cuenta , que pena ajena ! Esa foto fue de del sábado según me dicen", señaló la cuenta de Chamonic en Instagram.

Pablo Montero ha pasado por varias situaciones complicadas por sus excesos en las fiestas y su debilidad por las mujeres.

El artista mexicano mantiene una relación con su novia llamada Luisa.

"Hemos estado juntos durante la cuarentena. Hemos aprendido a conocernos con diferentes actividades como leer, rezar y que ella conozca el proceso de hacer una canción . Ella es una buena mujer, que me ha enseñado muchas cosas a pesar de su juventud; nos toca vivir un momento especial, con mucho tiempo en casa".

Pablo Montero lamenta la muerte de su acordeonista por coronavirus El cantante está afectado por la muerte de dos de sus músicos y emprende campaña para repartir cubre bocas en varias ciudades de México.

Por el momento, el actor y cantante no ha realizado comentarios o dado su versión ante la noticia que se filtró en redes sociales.

Reacciones en las redes sociales

"Como que son su debilidad las damas de compañía. No es la primera vez que le pasa algo así con una.. Su escándalo con sexoservidoras", "No que ya no tomaba que estaba rehabilitado",

"Jajajaja bien dicen que lo barato sale caro", No aprende el señor", "Sí le paso a un patrón de mi esposo en un restaurante, y le hablo para que le prestara dinero", compartieron algunos usuarios de Instagram.

Mientras otros señalaron, "ese hombre ya no cambia", "No ha de haber traído dinero en el momento, pero no creo que no tenga para pagar más bien la muchacha lo quiso dejar en mal…. Bueno eso pienso", "A eso se exponen los artistas a k venga una mujer a querer hacerse pública se me hace raro k se tapara la cara al rato resuena yo conozco historias de tantos k si yo hablo me vuelvo rica x chismosa pero no soy traicionera a mis amigas".

