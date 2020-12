Eiza González reveló todo sobre la terrible enfermedad que ha padecido desde niña

Eiza González se sinceró con sus fanáticos desde sus redes sociales, al contar todo sobre una enfermedad que ha padecido desde niña: alergias. Con unas fotos que subió a sus historias, contó un poco que siempre ha sido alérgica a los gatos, caballo y algunos alimentos.

La protagonista de Bloodshot escribió en una de las fotos "Hola, mi nombre es Eiza y soy extremadamente alérgica a todo el planeta tierra", mostrando imágenes de su reciente visita al alergólogo, donde se hace pruebas periódicas con distintos alimentos y elementos que le puedan desatar una rinitis.

Entre lo alimentos enlistados aparece el jitomate, fresas, arroz, maíz, los mariscos, café, limón y otros.

La prueba a la que se sometió Eiza dejó en shock a sus fans por las reacciones que le causó / Instagram

Sus fanáticos se alarmaron al ver su espalda descubierta llena de una especie de picaduras, por lo que Eiza González les explicó "no suelo publicar cosas personales pero he recibido muchos mensajes con preguntas. Este es un estudio de alergias, no de sensibilidad de alimentos".

Eiza González advirtió a sus seguidores a estar pendientes de sus alergias

"He sufrido alergias terribles desde siempre y las alergias se transforman, entonces, siempre tengo que cuidarme. He recibido tratamiento para las alergias desde que era bebé recién nacida (inyecciones)".

Los problemas respiratorios que ha sufrido desde niña la han mantenido en constante preocupación durante la pandemia del covid-19, por lo que pidió a sus seguidores cuidarse y asistir a un médico si presentan alergias, no verlas como algo ocasional y una simple molestia.

"Las alergias son un asunto real que mucha gente no se toma en serio y pueden cambiar la calidad de tu vida. No soy una experta, solo lucho con ellas. Pero pegúntale a tu doctor si creen que deberías de hacer el estudio. Gracias por el amor".

