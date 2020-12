Así era la relación entre Jaime Camil y su fallecido padre Jaime Camil Garza

Jaime Camil sufrió la pérdida de su papá Jaime Camil Garza este domingo, luego de haberse conocido hace un par de días que el empresario se encontraba hospitalizado en grave estado de salud. Este fallecimiento ha conmocionado a la familia y allegados, despertando una ola de solidaridad hacia el actor.

La noticia fue confirmada primeramente por el actor y diputado Sergio Mayer, quien es esposo de la hermana de Jaime Camil, Issabela Camil. "Se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos, te llevo siempre en mi corazón", escribió en Twitter.

Jaime Camil Garza y sus lazos con Luis Miguel El empresario y padre del actor Jaime Camil dejó muchas historias sin contar, por el apoyo que dio a varias figuras.

Así era la relación de Jaime Camil con su fallecido padre

Así mismo, Angélica Vale, quien protagonizó junto a Jaime Camil la telenovela La fea más bella, le envió un mensaje de consuelo a su colega: "Querido Jaime… Gracias por las risas, por la confianza, por el cariño, por ser incondicional conmigo… ¡Te voy a extrañar mucho! ¡Te quiero siempre! Abrazo fuerte a toda la familia Camil… Los quiero mucho, lo siento en el alma Issabela y Jaime".

Adal Ramores, amigo de Jaime Camil, también le envió todo su apoyo: "Mi más sentido pésame para mi querido @jaimecamil Su padre; Don Jaime Camil Garza, siempre ejemplo de trabajo, simpatía y apoyo incondicional para quiénes alguna vez necesitamos de él. Abrazo para ti y todos los tuyos 🙏🏻 Descanse en paz".

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado por la muerte de su papá, pero hace un par de meses concedió una entrevista al programa Hoy, donde contó aspectos de su infancia junto a él, con quien vivió desde su adolescencia desde que se divorció de su mamá Cecilia Saldanha-Da Gama.

"Fue una infancia muy bonita, muy normal, dentro de las dificultades del divorcio y de este hale y estira y afloja, de 'me toca a mí en Navidad', 'no, te toca a ti' (…) No tenían una buena convivencia mi mamá y mi papá, no se llevaban bien después del divorcio, siempre había peleas y discusiones", detalló sobre aspectos de la separación de sus padres.

Mira cómo creció ‘Rocío’, la hija de Jaime Camil en "Las tontas no van al cielo" La actriz que dio vida a esta niña actualmente tiene 22 años.

"Luego fui creciendo y me fui identificando más con mi papá, cuando cumplí 12, 13 años, me iba poco a poco llevando las cosas de la casa de mi mamá a la casa de mi papá. Como hombre, me identificaba más con mi papá y claro que tenía que ver también el aspecto de que había más facilidades en la casa de mi papá. Habían más juguetes, viajes (…) poco a poco me fui yendo con él al 100%", añadió, resaltando la buena relación que tenía con su papá.

