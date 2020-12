Leonardo DiCaprio está en conversaciones con Marvel Studios para un inédito papel

Tarde o temprano iba a suceder, y aunque aún falte el anuncio oficial, lo más probable es que muy pronto veamos a Leonardo DiCaprio interpretando un papel en el Universo Cinematográfico de Marvel Studios (UCM).

La trayectoria de DiCaprio en la industria del entretenimiento es incuestionable. Es un actor que desde muy joven supo ganarse papeles importantes en el cine y es uno de los artistas favoritos de los cinéfilos.

El medio 'We Got This Covered" informó el 5 de diciembre que Leonardo DiCaprio está en conversacions con Marvel Studios para unirse a la exitosa industria de las películas de superhéroes, una deuda pendiente del ganador del Óscar como Mejor Actor, entre otros galardones.

Leonardo DiCaprio Reportedly In Active Talks With Marvel For MCU Role – https://t.co/gP8BjjllA5 pic.twitter.com/nM96W1GiLZ — We Got This Covered (@wgtc_site) December 5, 2020

Reconocido además por ser un gran activista y defensor del medio ambiente, DiCaprio ha hecho una fortuna de casi 300 millones de dólares gracias a su carrera en el cine. Sus premios, trayectoria y reconocimiento, tarde o temprano, iba a llevarlo al mundo de los cómics, comercialmente una garantía de éxito.

El proyecto al que se integraría Leonardo DiCaprio en el UCM es desconocido y se rumora que su papel sería el de un personaje inédito. Sus conversaciones con Kevin Feige, CEO de Marvel, seguramente se trataron de una propuesta del estudio para el actor, sin embargo, eso no asegura que el intérprete se una a Marvel Studios y solo el tiempo dirá si sus reuniones resultaron fructíferas.

Lo que viene para el UCM

La siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel es "Black Widow", con un estreno programado para el 7 de mayo de 2021.

Antes, el 16 de enero, llegará a la plataforma de Disney+ la serie "WandaVision", precisamente con Wanda y Vision como protagonistas de la primera serie del UCM y que contará una historia poco convencional de los personajes.

Otras producciones esperadas son "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (9 de julio de 2021); "Eternals" (5 de novembre de 2021); "Spider-Man 3" (17 de diciembre de 2021); "Thor: Love and Thunder" (11 de febrero de 2022); "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (25 de marzo de 2022); y "Capitana Marvel 2" (8 de julio de 2022).