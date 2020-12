Lucifer temporada 6: Showrunner hace reveladora confesión del final de esta historia

A través de una sala virtual de guionistas, el showrunner de Lucifer temporada 6, Ildy Modrovich, demostró que sin duda ésta será la entrega final de esta diabólica historia. A través de un significativo y nostálgico tweet, este líder creativo se despidió de cada uno de los involucrados y reveló que el final será "desgarrador".

Luego de esta publicación en Twitter se generaron una gran cantidad de comentarios y expresiones que llenos de nostalgia invadieron las redes sociales. Y es que algunos fans aún mantenían la esperanza de que Lucifer tuviera otra temporada más. Pero ya está más que confirmado que así no será. Sin embargo, se reveló que el primer capítulo llevará por nombre "Nothing Ever Changes Around Here", anunciando que "cualquier cosa puede pasar".

Last day in the Lucifer Writer’s Room. These people inspire me beyond words. How is it that a heart can feel so full and yet be breaking at the same time? #ifuckinglovethemsomuch #imnotcryingyourecrying pic.twitter.com/y5TN6EKcwH

— Ildy Modrovich (@Ildymojo) October 29, 2020