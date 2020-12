Así luce hoy 'Mariana', la hija de Carmen Villalobos en "Sin senos sí hay paraíso"

A casi una década del trágico desenlace de ‘Catalina Santana’ en Sin senos no hay paraíso, llegó a la televisión una impactante secuela de la historia original de Gustavo Bolívar llamada Sin senos sí hay paraíso que narraba lo ocurrido después de la supuesta muerte del personaje interpretado por Carmen Villalobos desde 2008.

En su estreno en 2016, la teleserie de Telemundo mantuvo cautivos a los espectadores presentando las excitantes vivencias de ‘Catalina Marín’, la hija de ‘Albeiro’ e ‘Hilda’, en este peligroso mundo lleno de ambición, celos y pasiones; sin embargo, para su segunda entrega, la trama trajo de vuelta el personaje que lo inició todo: ‘Catalina, la grande’.

Mira cómo creció ‘Sebastián’, el hijo de Carmen Villalobos en "Sin senos sí hay paraíso" El actor que dio vida a este joven actualmente tiene 17 años.

A partir de su regreso, la historia se centró en relatar lo acontecido en la vida de la hija mayor de ‘doña Hilda’ durante las dos décadas que estuvo “muerta” para el mundo, cuando realmente estaba escondida, trabajando como una agente de la TEA y rehaciendo su vida en Estados Unidos, un país donde se casó con el médico que le salvó la vida, ‘Santiago Sanín’, con quien procreó dos hijos: ‘Mariana’ y ‘Sebastián’.

Como recordaremos, desde el inicio su primogénita adolescente acaparó rápidamente la atención del público por su manera de ser rebelde y las atrevidas decisiones que tomó con las que mortificó a sus padres en más de una ocasión.

La joven fue protagonista de algunos de instantes más impactantes de la trama, hizo temblar a más de un espectador con sus acciones e incluso impresionó con su evolución de niña caprichosa a narcotraficante cuya vida terminó en desgracia al fallecer en los brazos de su madre -a quien llegó a odiar como nadie- en la serie derivada de esta telenovela, El final del paraíso.

Y la encargada de dar vida a este personaje desde su primera aparición en 2017 hasta el año pasado fue la actriz y modelo colombiana Stephania Duque, quien brilló en su debut en Telemundo con esta producción que la lanzó el estrellato internacional y dio inicio a la mejor etapa profesional de su carrera. Mira cómo ha cambiado a poco de cumplirse un año desde que el mundo la vio por última vez como ‘Mariana Sanín’.

El look actual de ‘Mariana’ en Sin senos sí hay paraíso

Tras su actuación en esta impactante saga televisiva que culminó en diciembre del año pasado, la colombiana de 27 años que hoy disfruta de una fama avasallante por su papel de 'Mariana' no ha participado en ningún otro proyecto televisivo hasta el momento.

No obstante, en una entrevista tras la emisión del capítulo final de El final del paraíso develó que tras importante momento en su trayectoria artística en ascenso tenía la intención de dedicarse un año a estudiar inglés para tener algo más que ofrecer como intérprete.

“Me quiero enfocar ahora un año entero a estudiar inglés porque siento que lo necesito aprender lo suficientemente bien precisamente para poder hacer otras cosas. Ahorita requieren muchos elencos bilingües”, destapó sobre sus planes a People En Español.

“(…) digamos que eso te abre más posibilidades y yo no quiero estar atrasada. Quiero entregarles a todas las productoras una opción más de parte mía. Vamos a ver para dónde es que me voy a ir porque todavía estoy esperando papeles, esto es un tema largo, desde que salí de Sin senos sí hay paraíso estoy haciendo los papeles y nada que me los dan”, destacó la talentosa y madura estrella.

En esa conversación, también habló sobre el final de su personaje y aseveró que no la tomó por sorpresa. “Me lo esperaba de alguna manera porque había tenido una reunión antes con mi mánager en la que le había dicho que necesitaba saber qué curso iba a tomar la serie porque ya llevaba tres años haciendo el personaje y siempre había tenido un sueño pendiente que es aprender inglés y no lo había podido hacer. Entonces apenas comentamos eso digamos que la decisión fue eliminar a Mariana por decirlo de alguna forma”, enfatizó.

Empero, aclaró que no tuvo que ver con la decisión de terminar con la vida de su rol, aunque sí le pareció el desenlace más acertado. “Siento que todos los personajes tienen su ciclo. Todo el mundo quería ver a Mariana reivindicada con su mamá y todo pero a veces la vida no es tan así. La vida no siempre te da segundas oportunidades. Siento que el caso de Mariana es el más desgraciado que hay porque escogió un mal camino desde muy joven y creo que se equivocó tan fuerte que siento que el personaje no podía tener otro final”, reflexionó.

Pese a que le pareció que el final era coherente, manifestó al medio que grabar la muerte de su papel sí fue “muy duro” para ella. “Recuerdo que en ese momento llegó Telemundo a hacer unas cápsulas de promoción porque aún no se había lanzado esta temporada, entonces me hicieron la pregunta de ‘¿qué estás haciendo hoy?’ y cuando me lo dicen yo digo ‘Mariana se muere’ y se me desgarraron las lágrimas porque obviamente son muchas emociones, muchos sentimientos, demasiados recuerdos”, narró.

En otra plática con la revista, la intérprete eterna y profundamente agradecida con la producción y con el público por esta gran oportunidad en su vida aseveró que ‘Mariana’ ha “significado todo” profesionalmente para ella, quien ya venía haciendo pequeños roles cuando comprobó que era una gran actriz con mucho por mostrar.

“Mi carrera es una antes y una después de Sin senos sí hay paraíso. Gracias a esta serie la gente ahora conoce mi trabajo, cosa que antes no sucedía. Ha sido maravilloso. Siento que de aquí para adelante todo es ganancia después de la oportunidad que me han dado”, destacó Duque, quien no tiene nada que ver con la villana en la vida real.

De igual forma, señaló que en comparación a como comenzó a grabar la novela y como la terminó, se ve como una persona “mucho más madura”.

“Veo una noción de la vida distinta y veo que los sueños se pueden hacer realidad si los trabajas duro porque a veces de pronto al estar tan joven y tan chiquita uno como que no mide y entonces de pronto tiene mucho miedo. Creo que el miedo se ha ido un poco y ahora si tengo miedo lo hago con miedo. La verdad jamás me imaginé lograr lo que estoy logrando a mi edad”, señaló.

“(…). Sin senos… me ha dado una popularidad a nivel internacional y siento que lo que quiero hacer ahora es internacionalmente, hacer cosas de aquí para el mundo. Creo que esa es la diferencia con la Stephania de antes que de pronto solo veía las cosas que podía lograr cerquita en su país, con su gente. Ahora ya no”, concluyó la joven que se mantiene sencilla y no ha “perdido el piso” pese al cariño y la ovación global que ha recibido por su trabajo.

Actualmente, mientras se prepara para regresar a las pantallas tras Sin senos sí hay paraíso, la actriz que ha recorrido un largo y arduo camino para cumplir su sueño de ser parte del mundo del entretenimiento se mantiene activa en sus cuentas en redes sociales como Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores a los que les muestra en imágenes su día a día.

En la plataforma, Stephania comparte sobre sus proyectos, presume continuamente su belleza, su buen gusto armando looks sensacionales y también da atisbos a su vida personal, como la relación sentimental que mantiene desde hace varios años con el productor audiovisual Robisson Pachón.

Igualmente, la inteligente artista de Sin senos sí hay paraíso tiene una faceta como vlogger de belleza y estilo de vida en sus cuenta en la red social "La Duque aconseja", donde comparte recetas, tips de belleza y hasta rutinas para mantener su esbelta figura, por la que también recibe muchos halagos.

