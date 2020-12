Selena Gomez reaparece y luce encantadora con chamarra de peluche naranja a juego con pantalones a cuadro y botas

Selena Gomez reapareció en el set de grabación de la película ‘Only Murders In The Building’ que protagonizará junto al reconocido actor Steve Martin, con un guión que promete suspenso y que cuenta la historia de unos extraños obsesionados con el crimen.

La artista estadounidense continúa triunfando en su ascendente y fructífera carrera que no se ha detenido en el 2020, pese a ser un año en el que el mundo se encuentra afectado por la pandemia del coronavirus.

Sus inicios como actriz destacada en las series de Disney, se pondrán nuevamente a flote en este film que ya comenzaron a rodar en medio de medidas estrictas de bioseguridad en las calles de New York, donde se vio a la hermosa cantante.

El look de Selena Gomez describe el otoño en tonos vibrantes

La actriz nativa del estado de Texas, fue vista en plena grabación luciendo un outfit con el que deslumbró con colores vibrantes propios de una temporada de otoño.

Selena Gomez es una de las artistas más populares en la actualidad, y su elegancia llama la atención en un atuendo moderno conformado por una chamarra corta de piel sintética – estilo peluche – en color naranja que combinó con un top de jersey amarillo, destacó una publicación del Daily Mail.

La chamarra de la cantante es un encanto que de seguro cualquier chica desea llevar en las festividades decembrinas. Es un estilo de inspiración vintage que ofrece la firma Michael Kors en un diseño recortado que hace lucir de manera jovial

Su atuendo elegante lo completó con un pantalón marrón a cuadros que culminaba con botas semi anchas y cortas.

La intérprete de Lose You To Love Me, llevaba unas botas resistentes marrones estilo militar, que le dio el toque chic a su look casual, en el que también incluyó un gorro color amarillo sobre el que se colocó unos grandes auriculares rojos.

Días antes de que llevara este outfit, Selena Gomez también se robó las miradas al exhibir un jumpsuit en rojo carmesí, anudado en la cintura con un lazo y sobre el un espectacular abrigo de lana de oveja sobre los hombros.

Los botines de esa ocasión fue el detalle que le dio vida a su street style, de cuero color camel con acabado de suela negra, junto a unas medias gris que salían de su rústico calzado.

