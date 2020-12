Adal Ramones y Yordi Rosado revelan por qué se distanciaron tras el final de Otro Rollo

Llegó el día en el que Adal Ramones y Yordi Rosado aclararon si su amistad se deterioró cuando se acabaron las transmisiones de Otro Rollo. A través del canal de YouTube de Yordi, los protagonistas de esta historia dieron detalles al respecto.

Entre los fans de Otro Rollo siempre existió el rumor que cuando llegó el final del programa, Adal y Yordi empezaron a llevarse mal, a pesar de conocerse que tenían una amistad única, siempre juntos en las buenas y en las malas.

Adal Ramones y Yordi Rosado contaron que se distanciaron por las separaciones que ambos tuvieron con sus respectivas ex parejas. No tuvo que ver con un problema de ego o celos, sino por la forma en la que cada uno atravesó su ruptura amorosa.

Las declaraciones de Adal y Yordi

Adal reveló que cuando Yordi se separó de Rebeca Rodríguez, lo apoyó más a él que la ex de Rosado, pero cuando la pareja decidió darse otro oportunidad, el comediante quedó como "el tercero en discordia".

"Nos distanciamos porque yo como amigo te apoyé más a ti en tu separación, quise que los dos estuvieran juntos, pero te apoyé más a ti. Amigo, yo te veía muy mal, te veía muy deprimido y te apoyé más a ti. Cuando tú decides que es momento de regresar, quedo como el tercero en discordia", explicó Adal Ramones.

Yordi aseveró: "Lo que a mí me pasó contigo es que cuando tú te separas y estás solo, yo quiero apoyarte y tu pones una barrera. Yo no entendí, hasta que me lo explicaste. Este cuate toda la vida me apoyó, ahora yo lo quiero apoyar, pero él se alejó un año".

"Yo quería estar solo, la primera fase fue 'organicemos una fiesta en tu casa'. Amigo, no lo estoy inventando, tal vez lo dijiste de juego. Era obvio que no lo dijiste en serio, pero cuando tú te separaste tuviste fiestas todo el tiempo. Antes de que yo me separara, ustedes pusieron la barrera", respondió Adal.

"Éramos muy amigos… Muchos dicen 'por qué se distanciaron, se pelearon'. Yo estuve muy distanciado, hemos estado distanciados, la amistad tan seria que teníamos", expresó Yordi Rosado.

Adal Ramones dejó claro que no solo se distanció de Yordi, sino de muchos amigos. Sin embargo, aclaró que a pesar del distanciamiento, siempre estará para su viejo amigo. Ambos expresaron su apoyo, respeto y cariño, y para la alegría de ambos y de sus fans, aseguraron que su amistad seguirá.

