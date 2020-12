Christian Serratos revela cómo se preparó para interpretar a Selena en la serie

Selena Quintanilla es considerada un ícono de la música a nivel internacional, pues su carisma, talento y constancia fueron los elementos que marcaron su carrera y la convirtieron en la leyenda que es actualmente. A 25 años de su muerte, la historia de la intérprete de temas como Amor prohibido y Como la flor es contada a través de una serie protagonizada por la actriz Christian Serratos, quien destacó que Selena es un símbolo y un ejemplo para las mujeres.

"Muchas personas se van a poder identificar con la historia de Selena y principalmente las mujeres que exigimos igualdad. Creo que para las mujeres hispanas y para la cultura latina es una historia muy poderosa porque no solíamos contar historias sobre mujeres fuertes y no solíamos contar historias sobre mujeres mexicanas. Solo espero poder seguir contando historias como ésta porque las necesitamos", mencionó Christian Serratos, quien ha participado en diversas películas y programas como The Walking Dead, American Horror Story, Crepúsculo, entre otras.

¿Cómo se preparó Christian Serratos?

La actriz de 30 años de edad y originaria de Pasadena, California, Christian Serratos destacó que prepararse para personificar a Selena fue un proceso arduo, pero estuvo apoyada por la familia Quintanilla.

"Comencé a prepararme con solo verla y aprender de ella, viendo tantas imágenes como pude. Viéndola hablar en inglés, en español, actuar, mirar diferentes imágenes. No quería centrarme en nada más. Nuestra primera temporada en su niñez y adolescencia y llegar a la mayoría de edad, darse cuenta de cómo sería como artista, y no había mucho de esos momentos en video, así que presté mucha atención a los detalles, en esas pocas imágenes que existen. Afortunadamente, su familia estaba en este camino y creo que tuvimos acceso a mucho más de lo que tendríamos si ellos no lo hubieran estado", destacó Christian Serratos.

Cortesía Netflix

Durante una charla con diversos medios de comunicación, Christian Serratos enfatizó que protagonizar la serie de Selena corresponde a un gran honor para ella, ya que desde niña siguió la carrera de la intérprete de Si una vez.

"Yo no soy cantante pero creo que una de las grandes cualidades que tenía Selena era su gran presencia en el escenario y creo que eso se logró muy bien en la serie, quise dar mucho más. Bailar al mismo tiempo cantar en español fue un honor para mí pero al mismo tiempo un reto pero me dio la oportunidad de practicar mi español y de probar diferentes estilos porque Selena era una mujer que estaba en constante cambio y creo que es muy importante que veamos esta primera temporada con el fin de que puedan conocer cómo se fue transformando y cómo fue experimentando con su música y hasta con su forma de vestir", aseguró Christian Serratos.

Cortesía Netflix

La protagonista también comentó que al interpretar a Selena se percató de que era una mujer muy compleja, lo cual implicó un reto al momento de personificarla. "Era fuerte, poderosa, creativa, inquieta, divertida, genuina y todo eso la hacía única, entonces tratar de ser todo eso no es una tarea fácil”, dijo.

Asimismo indicó que pasó mucho tiempo con la familia Quintanilla, quienes la apoyaron con recuerdos, anécdotas que nutrieron su conocimiento sobre Selena.

"Estoy muy agradecida con ellos por darme la oportunidad de interpretar a Selena, creo que para ellos sigue siendo un gran dolor su partida y siento mucho la responsabilidad de hacer un gran papel, creo que también los fanáticos merecen una historia de calidad y eso es lo que van a ver", aseveró.

Fallecimiento. Selena Quintanilla murió a los 23 años de edad, el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas por un disparo de bala.

Moda. Además de la música Selena también era fanática de las tendencias en prendas de vestir y abrir una boutique llamada Selena Etc.

Producciones. Jennifer Lopez fue una de las actrices que interpretó a Selena en la cinta estrenada en 1997 y en 2018, Maya Zapata interpretó a la cantante en la serie El secreto de Selena.

