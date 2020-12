¡La tachan de grosera! Ester Expósito hace terrible desplante a sus fans durante su visita a México

Ester Expósito causó revuelo con su visita a México, pues la actriz de la serie Élite visitó diversos sitios de la Ciudad de México incluyendo el parque de diversiones Six Flags, donde fue captada junto a su actual pareja, el actor Alejandro Speitzer. Sin embargo, la actriz de 20 años de edad dejó en shock a sus seguidores al esconderse de las cámaras y portarse distante.

Por medio de redes sociales circuló un video en el que se puede ver a Ester Expósito bajando de un juego, en dicho parque de diversiones, acompañada del actor Alejandro Speitzer y otro grupo de amigos. Sin embrago, la actriz al ver que era captada por decenas de personas decidió ocultar su rostro y evitar contacto alguno con sus seguidores.

Foto: Instagram Ester Expósito

Diversos fanáticos de la actriz lograron captar el momento en el que Ester Expósito al ver las cámaras decide ocultarse.

"Rompió mis expectativas, es súper grosera, se portó súper mal y nos reclamó. Queríamos una foto con ella pero se acercó a nosotros a decirnos de cosas por grabarla, o sea la gente se emociona, eres una figura pública", destacó un usuario que publicó el momento en su cuenta de TikTok.

Defienden a Ester Expósito

Tras la polémica por el comportamiento de Ester Expósito, el conductor Roberto Carlo decidió aclarar la situación, pues él también acudió con Alejandro Speitzer y Ester Expósito a Six Flags.

"Íbamos nosotros en un grupo que no estaban cuidando porque para poder ir a un lugar así ahorita está muy bien cuidado todo lo que es lo de la pandemia (…) De pronto se empezaron a hacer tumultos con Alex y con Ester y uno que otro que me pedía fotos a mí también, pero ellos eran la locura. Lo que pasó con Ester es que de pronto le empezaron a faltar al respeto, le empezaron a decir 'oye tú vienes a México y te tienes que tomar fotos a fuerza con nosotros' y ella decía 'amigo, estamos en pandemia, suficiente me he atrevido a estar hoy aquí"", destacó Roberto Carlo en entrevista con el conductor Michelle Ruvalcaba para El Heraldo de México.

Pero eso no fue todo, pues también se dieron a conocer una serie de fotografías en las que se ve a Ester Expósito posando junto a sus seguidores en diversas partes de la Ciudad de México.

Ester Expósito logró ser reconocida en México gracias a su participación en el serie Élite de Netflix, donde personificó a Carla, uno de los personajes principales de la trama. En este proyecto la actriz española compartió cámaras con Danna Paola, quien interpretaba a Lucrecia.

Actualmente Ester Expósito mantiene una relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer, quien también está triunfando en el mundo del streaming con series como Oscuro deseo y Alguien tiene que morir.

