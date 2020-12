Poncho Herrera, Regina Blandón y elenco de 'Los Croods 2' revelan por qué debemos ver esta cinta

Los Croods regresan con una nueva aventura llena de acción y los actores que prestaron sus voces para esta nueva entrega fueron Regina Blandón (Eep), Maribel Guardia Ugga), Leonardo de Lozanne (Félix Siemprebien), Sandra Echeverría (Esperanza Siemprebien), Daniela Luján (Alba Siemprebien) y Alfonso Herrera, quien por segunda ocasión da voz al intrépido Guy. Por lo que en entrevista con Publimetro, el actor mencionó cuáles son las principales diferencias entre la primera película y la segunda.

"En la primera entrega de Los Croods, esta historia nos invitaba a salir de nuestra zona de confort, a entender que en manada y en equipo todo sale mejor. Pero en esta nueva cinta nos lleva a reflexionar sobre lo que pasa cuando nos topamos con personas muy diferentes a lo que nosotros somos, personas que piensan diferente, que tiene una manera distinta de ver la vida, por lo que es importante entender que estas diferencias -lejos de separarnos- puede hacer que la manada sea más fuerte, estas diferencias nos vuelven a cada individuo único y especial", comentó Alfonso Herrera.

Guy es Alfonso Herrera / Cortesía

Cabe destacar que Los Croods vuelven a la pantalla grande, tras siete años del estreno de su primera cinta, con una nueva aventura llena de poderosos mensajes como aceptar las diferencias, aprender a adaptarse a los cambios, lo importante de la unión ante las adversidades; así como el poder y la fuerza de las mujeres. Todo ello implícito en una historia llena de acción, misterio y seres fantásticos.

Para Regina Blandón esta nueva cinta de Los Croods también cuenta con otro mensaje sumamente importante para las nuevas generaciones: el poder de las mujeres unidas.

"Me identifico mucho con Eep porque es impulsiva y en esta nueva película la vemos que mantiene su espíritu, no tiene que cambiar para ser aceptada y eso lo vemos en su relación con Alba porque a pesar de las diferencias ellas son amigas siempre, se aceptan todo el tiempo, no se juzgan y eso es lo lindo de esta nueva entrega, que muestra este poder femenino, saber que juntas somos mejores", afirmó Blandón.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

Aquí la entrevista…

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne enfatizaron que, aunque se trata de una película de la época prehistórica, esta cinta muestra los retos que toda familia enfrenta hoy en día como la independencia de los hijos y el aceptar que los padres también cometen errores a la hora de educar, por lo que la vuelve una historia que puede disfrutar toda la familia. "Como padres siempre tenemos temores y preocupaciones pero es importante conocer cuáles son las pasiones de tus hijos y dejarlos ser", aseguró Sandra Echeverría.

Estreno. La segunda entrega de Los Croods llega a las pantallas de cine en México el próximo 10 de diciembre.

¿De qué trata? La familia prehistórica se enfrentará a una nueva aventura tras conocer a Los Siemprebien y tratar de encajar en su mundo.

Amor. Guy y Eep pondrán a prueba su amor en esta historia, donde deberán reconocer si quieren seguir siendo parte de la manada o formar una nueva familia.

Los personajes de Los Croods…







Publicidad







No te amargues la Navidad disfrutando de una genial cinta Se trata ya de un clásico de esta temporada en la que se respira paz y amor por doquier, bueno, a excepción de este gruñón personaje llamado El Grinch que quiere robarse la Navidad…simplemente imperdible

También puedes ver: