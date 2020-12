Este es el verdadero San Pedro de las Peñas, el pueblo donde transcurre la trama de "Soy tu dueña"

Corría el año 2010 cuando irrumpió con todo en los hogares mexicanos la telenovela Soy tu dueña, una exitosa historia clásica que acaparó por completo el gusto de la audiencia con las excitantes tramas surgidas en el inolvidable pueblo San Pedro de las Peñas, un lugar muy lejos de la ciudad donde la tenaz ‘Valentina Villalba’ se refugia tras sufrir una terrible decepción amorosa.

A este poblado, ‘Valentina’ llega al inicio del relato para tomar el mando de su hacienda “Los cascabeles” convertida en una mujer fría, independiente e indiferente luego de ser plantada en el altar por su prometido, pero el destino tiene otros planes para ella pues en el campo vivirá un sinfín de momentos que la pondrán a prueba y encontrará lo que menos esperaba: un amor real en el apuesto ‘José Miguel Montesinos’.

Entre espectaculares locaciones campiranas y haciendas de ensueño, ‘La dueña’ vive un apasionado romance con su galán que estremeció a los telespectadores en México y el mundo, quienes no dejan de soñar con transitar algún día las mismas tierras que fueron testigos de la historia de amores y envidias encabezada por Lucero y Fernando Colunga. Y este sueño no es un imposible, pues San Pedro de las Peñas sí existe y se encuentra en México pero no como el público lo conoce por la ficción.

Aunque sí puede hallarse en la vida real, el lugar donde transcurre la trama de Soy tu dueña no es un pueblo como tal, sino que fue construido para la telenovela con locaciones de varias comunidades y parajes de un conjunto de municipios del estado mexicano de Hidalgo.

La producción de Nicandro Díaz comenzó la grabación del melodrama en los foros de Televisa, sitio donde el elenco grabó durante un mes antes de trasladarse a las tierras hidalguenses; señaló El Universal.

Durante más de 100 días, la telenovela filmó en municipios como Nopala de Villagrán, Actopan, Almoloya y Huichapan, siendo el primero uno de los lugares que prestó varias de sus locaciones y el último, el sitio donde culminó el rodaje en octubre de 2010, según informó la revista Quién.

Por supuesto, en estas localidades de la “cuna de la charrería” donde se grabó Soy tu dueña también están ubicados los hogares de los protagonistas, donde se desarrolla gran parte de la trama.

Y es que para la telenovela se utilizaron las haciendas reales de Minthó, en Huichapan, y Tetlapayac, en Almoloya; siendo la segunda la que fungió en la ficción como “Los cascabeles”, propiedad de ‘Valentina Villalba'.

Esta hermosa ex hacienda pulquera es un sitio turístico con una gran historia y una de las más espectaculares edificaciones donde se han grabado varias películas y teledramas, como Amor real, donde recibía el nombre de hacienda “San Cayetano”, y la cinta Santitos, por mencionar algunas.

De acuerdo a El Universal, las grabaciones comenzaron en Hildago el 8 de marzo en la Plaza principal de Nopala, donde el equipo trabajó durante varios días.

Más tarde, el 16 de marzo, se trasladaron para grabar en la hacienda de Tetlapayac, que es parte de las casi 200 edificaciones históricas de este tipo que conforman parte del patrimonio cultural hidalguense.

El citado periódico además informó que en aquella época la producción recibió el apoyo de las autoridades estatales para llevar a cabo con mayor facilidad las grabaciones del remake de La dueña, novela de 1995 protagonizada por Angélica Rivera y Francisco Gattorno.

Por su parte, el productor de otros éxitos televisivos como Destilando amor comentó en una entrevista que los ecosistemas y belleza de las estructuras de Hidalgo, entre otros atractivos, fueron lo que hicieron al estado el idóneo para transformarse en el San Pedro de las Peñas que necesitaba la historia y hoy los televidentes atesoran.

“Se trataba de un lugar con cierta desolación, pues el personaje principal, a cargo de Lucero, se va a sepultar al fin del mundo, por decirlo de alguna forma, que es donde conoce el amor en el personaje que interpreta Fernando Colunga”, afirmó, según recogió El Independiente de Hidalgo.

El público puede revivir la entrañable historial de Soy tu dueña en San Pedro de las Peñas en su actual retransmisión de lunes a viernes a 4:30 de la tarde por Las Estrellas.

