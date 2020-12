El estreno de Selena: La serie ha servido para revivir detalles de la vida de la cantante, así como de su entorno. Es por ello, que su hermano mayor AB Quintanilla también se ha colado en innumerables portales de la prensa rosa, pues además de recordarla a través de sus publicaciones en Instagram, este músico y productor ha realizado contundentes revelaciones acerca de su vida personal y profesional.

AB Quintanilla reveló que tras la muerte de su hermana ha sufrido de bipolaridad

A pesar de que AB Quintanilla nunca ha parado de trabajar en el ámbito de la música, tras la muerte de su hermana Selena ha sufrido de diferentes trastornos como la bipolaridad. Esta contundente confesión la hizo recientemente cuando fue entrevistado por el programa Suelta la sopa, espacio en el que sus fans quedaron sorprendidos al saber que también ha padecido de trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de déficit de atención.

A su criterio, los altibajos emocionales que tuvo en lo musical y personal, le hicieron inclinarse a una serie de adicciones como el alcohol y algunos desequilibrios en su personalidad.

"Le estaba entrando mucho al licor, al alcohol, y mi señora me dijo: 'no puedes seguir de esta manera, tienes que ver a un doctor'. Ella me convenció y yo fui a ver a un psicólogo, aprendí que soy bipolar, aprendí que soy OCD, ADD y eso te afecta, se te puede subir la sangre en un instante. Sí son enfermedades mentales que pueden afectar a una persona de mala manera y te puedes caer muy fuerte. Yo caí muy fuerte", dijo el músico y productor dejando atónitos a sus seguidores.

Y pese a que su hermana le dejó un gran vacío, él continúo con su carrera hasta el punto de llegar a trabajar con importantes figuras como Thalía, Christian Castro, Pete Astudillo, creó la banda Kumbia Kings, pero luego de varios desacuerdos con Cruz Martínez optó por liderar y formar a la agrupación Kumbia All Starsz con quien mantiene su legado musical repleto de éxitos.

