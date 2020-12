Mira qué fue de la vida de 'Dulce María' de Carita de Ángel 20 años después de su estreno

Carita de ángel es una de las telenovelas más tiernas y adorables que existen en la historia del género, gracias al carisma de su protagonista Daniela Aedo. Tenía tan solo 4 años, pero aún así llenaba la pantalla con su sentido del humor y sus ocurrencias, que cautivó por completo a los televidentes.

Esta historia se estrenó en el año 2000 bajo la dirección de Beatriz Sheridan y la producción de Nicandro Díaz, con un elenco de lujo encabezado por Lisette Morelos, Miguel de León, Libertad Lamarque y Silvia Pinal, telenovela que siempre alcanza los más altos niveles de audiencia cada vez que es retransmitida.

Daniela Aedo interpretó a la tierna Dulce María, quien en la historia tenía 5 años de edad. Se trata de una niña que sufre la pérdida de su mamá y su papá, en lugar de estar con ella y apoyarla, se hunde en el dolor y decide internarla en un colegio de monjas, dejándola sola y desorientada.

Pero en el camino, se encuentra con personas tan especiales como su 'Tía Pelucas', y las monjas Cecilia y Fortunata, quienes se convierten en sus mejores amigos y prácticamente 'ángeles de la guarda', ya que siempre la acompañan cuando más lo necesita.

Carita de ángel fue el debut de Daniela Aedo en las telenovelas, y en su video blog en YouTube compartió cómo llegó a la actuación y a este proyecto tan encantador. "Según cuentan mis papás, yo era una niña bastante hiperactiva, me encantada todo el tiempo estar haciendo cosas, veía muchas películas de Disney. Tenía tipo 2 años y me gustaba repetir los diálogos balbuceando, tiernamente, porque no podía hablar", comentó sobre su acercamiento a la televisión a temprana edad.

Entonces, a los 4 años sus papás decidieron comenzar a llevarla a castings de comerciales, protagonizando varios y en todo momento mostró entusiasmo por el mundo de las cámaras y la actuación. Fue estando en Plaza Sésamo, cuando sus papás se enteraron del casting para Carita de ángel.

"Objetivamente, yo creo que ni siquiera sabía yo que estaba en un casting de telenovela, o sea yo solamente iba porque estaba divertido y ya (…) Después del proceso de castings y talleres le dijeron a los papás quiénes habían quedado seleccionados y ahí fue cuando anunciaron que a mí me habían dado el papel de Dulce María", contó sobre el momento en el que se enteró que había ganado el papel protagonista.

Después de Carita de ángel, dos años después también actuó en la exitosa telenovela ¡Vivan los niños!, que también fue todo un éxito en la televisión mexicana.

Pero hoy en día, a sus 25 años de edad, está alejada de la televisión ya que se ha dedicado enteramente a la música. Estudió en el Berklee College of Music, además toca guitarra, canta y compone sus propias canciones, haciendo de la música su gran pasión de vida.

