Irán Castillo está dispuesta a que su hija se reencuentre con su papá tras casi 9 años sin verla

Si hay algo que desde siempre ha caracterizado a Irán Castillo a lo largo de su exitosa carrera en el medio artístico es el hermetismo con el que maneja los asuntos de su vida privada, en especial todo aquello relacionado con el padre de su adorada hija Irka, quien no forma parte ni de su vida ni la de la niña desde hace casi 9 años.

Sin embargo, en una reciente entrevista al programa Hoy, la actriz que actualmente está grabando La mexicana y el güero se abrió como pocas veces sobre el tema y aseveró que no le guarda rencor al progenitor de su pequeña y estaría “feliz” de permitir que ambos se reencontraran.

Irán Castillo se abre sobre la ausencia del padre de su hija

Durante un reciente encuentro con una reportera del matutino de la televisora de San Ángel, la estrella fue cuestionada sobre la ausencia del padre de su hija y con total apertura confirmó que su expareja, de quien se reserva celosamente la identidad, actualmente no mantiene ningún tipo de contacto con su pequeñita de 9 años de edad.

"No, no tiene contacto con su papi, ahorita no hay contacto. Pero bueno lo platicamos, sí lo platicamos. Está consciente de eso y lo está madurando. Me imagino que seguirá, porque todos elegimos a nuestros papás por algo", afirmó la estrella de 43 años a las cámaras del programa.

A pesar de la distancia en todos los sentidos y el daño que su ausencia ha provocado en Irka, la intérprete de la memorable ‘Magdalena’ en la telenovela juvenil Clase 406 aseguró que no le guarda rencor al papá de su niña.

"Es difícil, pero también hay que entender que todos somos seres humanos y todos tenemos nuestro universo adentro y todos tenemos nuestros conflictos internos y pues no sé qué estará viviendo él que no puede, entonces hay que respetar", sentenció empática.

No obstante, aunque descartó tajantemente interponer una demanda por pensión alimenticia porque “las cosas te nacen del corazón”, la talentosa actriz y cantante mexicana está más que dispuesta a que su hija se reencuentre con su papá en algún momento de su vida y puedan tener una relación.

"Sí claro, yo feliz. Vamos a ver qué pasa", contestó ante el cuestionamiento.

Se dé o no el acercamiento, Irán Castillo es una mujer que, aunque maneja de manera reservada su intimidad, no duda en continuamente mostrar en sus redes sociales lo orgullosa y feliz que está de ser la mamá de Irka.

“¡Qué afortunada que soy de ser tu mamá! Feliz cumpleaños, Makachini. Te amo hasta el infinito y más allá. Mi maestra de la vida”, expresó en una publicación de octubre en Instagram con la que celebró un año más de vida de su princesita.

