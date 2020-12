Mamá de Jennifer Lopez deslumbra con su belleza a sus 74 años en un vestido azul bordado con encaje y mangas de malla

Jennifer Lopez siempre le ha hecho saber a su hija Emme que no hay límites cuando se quiere triunfar y alcanzar las metas que una mujer se propone. Y esta misma lección se la dio en su juventud su propia mamá, Guadalupe, quien toda la vida la ha llenado de valentía y le ha echado porras en cada proyecto que se ha propuesto en su carrera artística.

Guadalupe Rodríguez, la mamá de la diva del Bronx nació en Puerto Rico pero se mudó a Nueva York, ciudad donde nació J. Lo. Y al desempeñarse como maestra, siempre supo que la educación y la disciplina era indispensable para que una persona triunfara en lo que sea que se propusiera. Y con estos valores formó a la intérprete de If You Had My Love, quien terminó por convertirse en una de las artistas más importantes del mundo.

Con 74 años, la mamá de Jennifer Lopez ha demostrado ser su principal fanática: en los conciertos, siempre está en primera fila cantando las canciones de su hija e, incluso, imitando sus coreografías que prácticamente conoce de memoria.

Y en los eventos de gala, ha demostrado que la edad no es ninguna limitante a la hora de lucir vestidos coquetos. En una ceremonia del pasado al que acompañó a su hija, Guadalupe acaparó miradas al lucir un vestido de seda azul bordado con encaje y de mangas transparentes, con el que presumió su belleza y estilizada figura en los setentas.

Guadalupe siempre está en los momentos más importantes en la vida de Jennifer Lopez: cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, allí estuvo al lado de la artista aplaudiéndola por este logro en su carrera, viéndola con total orgullo.

Y de hecho, la mamá de Jennifer Lopez también fue la mayor inspiración de la artista a la hora de crear su marca JLO Beauty, con productos enfocados en el cuidado de la piel para que sus fans cuiden de sí mismas y prolonguen su belleza y juventud. "Los secretos de belleza de mi mamá son el origen de JLO Beauty y pronto los compartiremos con todos ustedes", explicó en un post reciente.

