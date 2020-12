Julián Gil dejó en el olvido a Marjorie de Sousa: mira el gran regalo que recibió de su nueva novia por su aniversario

El amor tocó la puerta del corazón de Julián Gil hace 10 meses y en el olvido dejó a la actriz venezolana Marjorie de Sousa. El empresario, modelo y actor argentino, actualmente, es feliz al lado de la periodista deportiva mexicana Valeria Marín.

Fue Val Marín, como se le conoce a la reportera de deportes, quien le preparó una enorme y encantadora sorpresa a Julián Gil por sus primeros 10 meses de noviazgo, una relación que es catalogada por sus seguidores como feliz.

Durante la noche del martes 8 de diciembre, Julián compartió un post en su cuenta de Instagram con seis imágenes. En la primera, aparece junto a Valeria Marín y su perrito, sentados en el suelo, y al fondo, se puede ver el arreglo con globos y otros detalles que preparó su novia para celebrar su décimo mes.

En las siguientes fotografías se puede ver a la pareja feliz, sonriendo en selfies y en una de las fotos, Julián Gil besa de forma muy tierna la frente de Val. En otra toma, el actor argentino aparece detrás de la mesa, preparada para una cena romántica con velas y destacan las flores en la decoración.

Una pareja enamorada

El romanticismo y la pasión que viven Julián Gil y Valeria Marín son únicas. Muestra de ello son los hermosos mensajes que se comparten el uno para el otro públicamente a través de las redes sociales.

En ese post de Julián, el actor escribió: "Me he dado cuenta de que no te quiero… dejar escapar. Bendito ese café que nos unió. Te amo, felices 10 meses de pura felicidad. Gracias por la sorpresa".

Días atrás, fue Valeria Marín quien le dedicó un post a su novio: "El amor se expresa de formas diferentes, tu eres mi forma más bonita de expresión".

Lo que sentía Julián Gil por Marjorie de Sousa quedó en el pasado, y ahora, es muy feliz al lado de Valeria Marín y luce cada día más enamorado.