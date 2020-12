Renata Notni recuerda la vez que mandó a un actor a lavarse los dientes por su aliento

Durante sus más de diez años de exitosa trayectoria artística en el mundo del espectáculo mexicano, son muchos los besos que Renata Notni ha tenido que actuar para la ficción; sin embargo, hay uno que la querida protagonista de telenovelas no ha podido olvidar por el desagradable mal aliento que tenía su compañero.

El desagradable beso que marcó a Renata Notni

Durante una plática el pasado mes de abril con Jimena Longoria para su programa Encerrados con Yimina, la estrella de El dragón recordó que hubo una producción donde participó en la que tuvo que mandar a su galán a asearse la boca porque no toleraba el mal olor que expedía.

La actriz de 25 años explicó que la primera vez que besó al mencionado actor, cuya identidad no develó, soportó la incomodidad, pero como tenían que besarse en varias secuencias más, decidió armarse de valor y con “toda la pena del mundo” pedirle que lavara sus dientes

Renata Notni enamora con un mini top de encaje, pantalón de mezclilla y collar de perlas Está de celebración con el estreno de El Dragón en Las Estrellas

“La primera vez fue como de, ya lo tenía así (frente a frente) en el momento del beso, aguantándome la respiración y ya dar el beso. Eran varias escenas con él y sí lo llegué a mandar a lavarse los dientes, o sea sí decía como: ‘ya va nuestra escena de beso hay que ir a lavarnos los dientes’ ya sabes como broma”, reveló, según reseñó Las Estrellas.

“Con toda la pena del mundo, pero sí lo hice. Qué cosa tan desagradable, o sea te juro que yo para eso sí soy demasiado, porque digo a ver, qué culpa tiene tu compañero de aguantar si te acabas de comer unos tacos con cebolla. Hay que respetar, sí me tocó”, agregó tras ser cuestionada por Longoria sobre si alguna vez había tenido un compañero que le “oliera la boca”.

Esta no ha sido la única vez que Renata Notni ha hablado sobre esta terrible experiencia. El pasado mes de agosto, en una conversación en el programa Pinky Promise, la artista develó que su peor beso en una telenovela fue cuando le tocó besar a un histrión que le olía “muy feo” la boca, aparentemente refiriéndose al mismo suceso.

“Nunca diría quién, porque se me haría muy mala onda porque puede llegar a pasar, y a veces puede ser normal, así de que regresaste del corte a comer y comiste tacos con cebolla, no te dio tiempo de lavarte los dientes y vas directo al beso”, dijo a la presentadora Karla Díaz.

Asimismo, Notni enfatizó ella siempre ha cuidado los detalles antes de hacer estas escenas por respeto al colega, aunque lamentablemente no todos piensen como ella. “Yo en ese sentido soy superpulcra, de que todo el tiempo chicle, me lavo los dientes, porque digo ‘que culpa del otro’ (…). Sí de repente hay gente que les da igual o no se dan cuenta, sí es feo”, recalcó.

