¡Divertido e inesperado final! Así revivieron el famoso beso de "Cruel Intentions" las actrices Sarah Michelle Gellar y Selma Blair

Una vez más las actrices Sarah Michelle Gellar y Selma Blair dan de qué hablar. Y es que tras volverse muy famosas por el beso que protagonizaron en una de las escenas con más tensión sexual que tuvo la película Cruel Intentions, ellas no tuvieron reparo en revivirlo tras obtener el triunfo como el beso más legendario durante la entrega de premios de los MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time.

Estas son las razones por las que "Locas por el cambio" se ha convertido en la película favorita en streaming Te indicamos el por qué esta trama mexicana que se estrenó en Amazon Prime está dando de qué hablar.

Así revivieron el famoso beso de "Cruel Intentions" las actrices Sarah Michelle Gellar y Selma Blair

Este premio que fue enviado a las protagonistas de este momento tan recordado por la audiencia, permitió que estas destacadas actrices se unieran de nuevo y tras agradecer el particular trofeo decidieron revivir una vez más este beso con el que generaron polémicas y aplausos. Sin embargo, en esta oportunidad, tomaron medidas de bioseguridad, tanto que al final no lograron concretar la unión de sus labios ya que una pantalla imperceptible de plexiglás solo hizo que se corriera el lápiz labial y culminaran con mucho humor este momento.

La protagonista de Buffy Cazavampiros publicó el video en sus redes sociales y como pie de foto escribió: "Cómo los besos han cambiado en #2020". De esta forma generó miles de likes y comentarios que aplaudían esta tan divertida e innovadora escena en tiempos de pandemia por el Covid-19.



"Creo que nuestro beso ha resonado tanto con la gente no solo por el aspecto puramente provocador, sino porque sirvió como catálisis para que muchos jóvenes descubrieran ciertos aspectos de su sexualidad y les ayudó a sentirse cómodos en su propia piel" expresó Selma como agradecimiento a este premio.

Este reconocimiento a su trabajo permitió que las actrices se juntaran de nuevo y pudieran disfrutar de la gala en la que se rindió homenaje a las más icónicas figuras del mundo cinematográfico. Amabas mostraron su camaradería y cómo han evolucionado con el paso de los años generando así buenos comentarios por parte de sus fans quienes aseguran que están más bellas que nunca.

The Boys tiene un personaje similar, pero al mismo tiempo opuesto a Stan Lee Te mostramos cómo a través de los cómics se develó esta información.

También puedes ver: