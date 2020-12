Selena Gomez sorprende en pantalón culotte con excéntrico abrigo de peluche color mostaza

Selena Gomez vuelve a la televisión. La estrella de Los Hechiceros de Weberly Place se encuentra en Nueva York filmando la serie Only Murders in The Building, la cual será transmitida por Hulu, y desde ya está fascinando a sus seguidores con su alocado vestuario.

Luego de un periodo alejada de la televisión, en el que grabó varios discos en solitario y participó en galardonadas cintas, incluso invitada al festival de Cannes, Selena regresa al lugar de sus inicios, donde comenzó siendo una niña en el programa de Barney.

En la serie de Hulu, la cual protagoniza también Steve Martin y Martin Short, se desconoce el papel de la intérprete de 'Naturally' pero será una comedia irreverente, muy al estilo de sus creadores, dando muestras con el alocado estilo de la actriz.

Selena Gomez sorprende en abrigo de peluche mostaza y pantalón culotte estilo tweed ideal para invierno

Selena fue captada por los paparazis mientras filmaba algunas escenas en Nueva York, vestida con un outfit bastante particular. La actriz, de 28 años de edad, tenía puesto un llamativo abrigo de piel de peluche color mostaza, combinado con unos pantalones de estampado tweed estilo culotte, un gorro para el frío, lentes oscuros y unos auriculares rojos.

Excéntrica y hermosa, pueden ser las palabras para definir a Selena Gomez con este atuendo. Si bien puede parecer bastante llamativo, está muy en tendencia para el invierno, siendo el color mostaza uno de los favoritos entre las celebridades, además de las botas de combate que lleva puestas, un clásico en todo guardarropa.

Selena Gomez combina un leggings de cuero y un maxi abrigo de piel Louis Vuitton y muestra el look de invierno ideal Posó hermosa para la portada de la revista Vogue México

Selena Gomez se había mantenido en casa desde comienzos del año, promocionando su nueva línea de cuidado para la piel y grabando un exitoso programa de cocina para HBO Max, así que es bueno verla de nuevo haciendo lo que mejor sabe hacer.

