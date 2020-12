¡Sigue la polémica! Servicio streaming hará caso omiso a lo planteado por el Gobierno británico sobre aclaratoria de ficción sobre The Crown

Al parecer la polémica nunca va a acabar para The Crown temporada 4, pues luego de que el gobierno británico hiciera la petición a Netflix y sus realizadores, sobre la aclaratoria de ficción previo a cada capítulo, la plataforma streaming fijó su posición y expresó que esto no será posible, pues a su criterio es muy obvio para la audiencia que esta creación de Peter Morgan está basada en hechos históricos con toques alejados de la realidad para darle un mayor atractivo a la audiencia.

The Crown: Este fue el comunicado que emitió el gobierno británico solicitando la inclusión de aviso que explique que es una obra de ficción Este pronunciamiento llega para calmar un poco la polémica generada tras el estreno de la cuarta temporada de esta serie de Netflix.

Netflix hará caso omiso a lo planteado por el Gobierno británico sobre aclaratoria de ficción sobre The Crown temporada 4

Oliver Dowden, ministro británico de Cultura, fue quien hizo la petición luego de que el Príncipe Carlos se sintiera ofendido y molesto con los presentado en la cuarta temporada en la que su imagen y parte de su vida junto con Diana de Gales. Sin embargo para Netflix y el mismo Morgan este comunicado es irrelevante, pues a su criterio es muy obvio que la ficción está siempre presente en esta trama.

"Siempre hemos presentado a The Crown como un drama y ​​tenemos plena confianza en que nuestra audiencia entiende que es una obra de ficción que se basa en eventos históricos. Como resultado, no tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar una exención de responsabilidad", así indica el comunicado presentado por la plataforma streaming y que Deadline hizo publico a través de su portal.

Con esto queda claro que es la primera vez que la serie presenta inconvenientes y reacciones negativas ante el estreno de temporada. Hay quienes aseguran que esto era de esperarse, pues en esta entrega se abordan temas sensibles como la relación amorosa de Carlos con Lady Di y la incorporación de la primera Ministra Margaret Thatcher que generó diversas diferencias durante su mandato. Los involucrados en la vida real pensaron que quizás se revelarían secretos que llegarían a perjudicarlos, pero aún así, la ficción debía estar presente, sin ser aclarada, para que pudiera salir a la luz pública, pero al parecer, esto es algo que la realeza británica no ha logrado entender.

¡No era la favorita! Emma Corrin hizo un gran esfuerzo para quedarse con el papel de Diana de Gales en The Crown La actriz reveló que debió aprender muy bien la entonación de Lady Di para lograr una interpretación impecable en esta historia de Netflix.

También puedes ver: