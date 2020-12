Ariana Grande y Netflix anuncian el estreno de su documental 'Excuse me, I love you'

Ariana Grande llega a Netflix a lo grande este diciembre. Antes del Año Nuevo, la plataforma de streaming estrenará un documental sobre un importantísimo concierto de la cantante estadounidense.

La producción se trata de un documental sobre la gira 'The Sweetener World Tour', y llevará por nombre 'Excuse me, I love you'.

Será el 21 de diciembre, tres días antes de Nochebuena, cuando los fans de Ariana Grande puedan disfrutar del documental, anunciada por la artista en su cuenta de Instagram con un post en el que agradeció a sus fieles seguidores. En la misma red social venía publicando fotos de la gira.

"Ésto es como una carta de amor para todos ustedes, en celebración de todo lo que hemos compartido durante los últimos años. Sé que este proyecto solo captura parte de una gira (de todos los otros cientos de espectáculos y momentos que hemos compartido durante los últimos seis o siete años… Jesús, jajaja) pero solo quería agradecerles a todos", expresó Ariana.

La cantante añadió: "Hacer música y hacer todo esto ha sido todo lo que sé hacer. Me he entregado por completo, de manera constante, durante mucho tiempo. Aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar de nuevo lo eternamente agradecida que estoy".

La cuenta oficial de Netflix en Instagram, donde Ariana Grande tiene más de 209 millones de seguidores, también anunció la fecha de estreno de 'Excuse me, I love you', publicando el póster oficial del documental.

¿Qué fue 'The Sweetener World Tour'?

'The Sweetener World Tour' fue una gira de conciertos que realizó Ariana Grande en gran parte del 2019, año en el que la cantante recorrió diferentes países para levantar de sus asientos a sus fanáticos.

Durante la gira, centro del documental 'Excuse me, I love you', Ariana Grande interpretó canciones de su cuarto y quinto álbum de estudio, 'Sweetener' y 'Thank U, Next', respectivamente.