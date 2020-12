BTS obtiene el título de Artista del año 2020

BTS sigue acumulando premios, récords y más seguidores alrededor del mundo. La agrupación surcoreana ha cruzado todos los géneros musicales y los idiomas, que lo han colocado como el fenómeno musical más fuerte del momento.

La revista TIME anunció el jueves al ganador del título de este año, y el escritor Raisa Bruner los describió como "no solo el acto de K-pop más grande de las listas de éxitos. Se han convertido en la banda más grande del mundo, punto final".

Sin tapabocas no hay viaje: Uber se preocupa por ti y por todos Uber implementa selfie para confirmar que usuarios porten tapabocas y, de este modo, reafirma su liderazgo en cuanto a seguridad en su categoría

El grupo, formado por los miembros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, habló con la revista sobre su éxito, incluyendo su base de fans llamada ARMY de BTS.

“Hay momentos en los que todavía me desconciertan todas las cosas inimaginables que están sucediendo. Pero me pregunto: '¿Quién va a hacer esto, sino nosotros?' "Dijo Suga.

RM agregó: "No estamos seguros de si realmente nos hemos ganado el respeto. Pero una cosa es segura es que (la gente) siente, está bien, esto no es solo una especie de síndrome, un fenómeno. Estos niños pequeños de Corea están haciendo esto "

El grupo también habló sobre la conexión que tienen con sus fans, incluso durante la pandemia.

"Siempre quise convertirme en un artista que pueda brindar consuelo, alivio y energía positiva a las personas", dijo J-Hope. "Esa intención armonizó con la sinceridad de nuestro grupo y nos llevó a quienes somos hoy".

La boyband entre lanzar varios álbumes y romper todo tipo de récord en 2020, ascendió al cenit del estrellato pop.

"Subimos lentamente, así que parece que crecimos juntos. Y nos conocemos en un nivel más profundo", le dijo Jung Kook a la publicación.

BTS hace historia más allá de la música al cambiar las leyes en su país La Asamblea Nacional de Corea del Sur, ante el éxito global, aprobó la Ley BTS, que sorprendió a su ejército ARMY.

En una era marcada por tanta angustia y carencias, BTS se ha mantenido fiel a su mensaje de amabilidad, conexión y autoaceptación. Esa es la base de su relación con sus fans, el ARMY.

En noviembre, el último álbum del grupo, BE, se estrenó con gran éxito, el cual incluye ocho pistas, incluida Dynamite, la primera canción de BTS grabada completamente en inglés.

Suga reapareció de manera especial con BTS El integrante de la banda de K-pop sigue recuperándose de la operación en el hombro, pero sorprendió a sus seguidores durante unos premios en Asia.

J-Hope y RM vuelven a ser tendencia

J-Hope y RM son los raperos de BTS, quienes este jueves se colocaron en la tendencia con un tema grabado hace 10 años con la colaboración del cantante Lee seung Gi

"Definitivamente esta canción es arte, los 3 hicieron un hermoso trabajo. Los amo", "Denle amor a esta canción no solo porque están Hobi y Nam, si no también porque ese artista tiene tremenda voz y los tres junto hicieron una canción hermosa", "Army la canción esta hermosa. Vamos a todas las plataformas a darle amor", "Los tres tienen una voz muy hermosa y la canción es arte, fin", "Las voces de nuestro Nam & Hobi, son increíbles sin duda alguna", "Me encanto me encanto COMO QJE NO TIENE MÁS VISTAS", "Esta canción fue escrita hace 10 años, wow", fueron algunos comentarios de los seguidores.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: