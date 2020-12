Disney revela nueva series y películas, ¡grandes sorpresas para 2021 y 2022!

Se llevó a cabo el Día del Inversor de 2020 de The Walt Disney Company, donde revelaron nuevos detalles sobre el futuro de sus servicios directos al consumidor Disney +, Hulu. y ESPN +, un primer vistazo a su próxima marca internacional de contenido de entretenimiento general, Star, y avances de contenido completamente nuevo.

Bob Chapek, director ejecutivo de The Walt Disney Company, y Bob Iger, presidente ejecutivo y presidente de la junta, dirigieron el evento virtual, que incluyó presentaciones de los líderes de los equipos de distribución y contenido de la empresa, junto con actualizaciones financieras de Christine McCarthy. Vicepresidente ejecutivo senior y director financiero, y Lowell Singer, vicepresidente senior de Relaciones con inversores.

"El tremendo éxito que hemos logrado en nuestra cartera única de servicios de transmisión, con más de 137 millones de suscripciones en todo el mundo, ha reforzado nuestra confianza en nuestra aceleración hacia un modelo de negocio basado en DTC", dijo Chapek. "Con nuestros increíbles equipos creativos y nuestra colección cada vez mayor de entretenimiento de marca de alta calidad que los consumidores desean, creemos que estamos increíblemente bien posicionados para lograr nuestros objetivos a largo plazo".

Una nueva estrella internacional en streaming

Disney compartió nuevos detalles para su marca internacional de contenido de entretenimiento general, Star, que se incluirá como parte de Disney + en mercados internacionales selectos y se lanzará como un servicio de transmisión independiente en América Latina como Star +. La marca Star servirá como hogar para miles de horas de televisión y películas de los estudios creativos de Disney, incluidos Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television y más, mejorados por la adición de programación local de las regiones donde esté disponible. Star se lanzará en América Latina, en junio de 2021.

Las mejores historias del mundo

En el evento del Día del Inversor de hoy, se lanzó una lista de contenido para impulsar el ecosistema directo al consumidor de Disney. Durante los próximos años, Disney + planea lanzar aproximadamente 10 series de Star Wars y 10 series de Marvel, así como 15 series de Disney live action, Disney Animation y Pixar, así como 15 funciones de Disney live action, Disney Animation y Pixar. todo además del contenido premium que se estrenará en cines o en canales lineales antes de ingresar al servicio de transmisión.

“Esta increíble lista de contenido original nuevo refleja nuestro compromiso continuo de aprovechar los recursos y la inmensa creatividad en toda nuestra empresa para brindar al público experiencias de entretenimiento extraordinarias como ninguna otra en el mercado”, dijo Iger. "Estamos orgullosos de que la calidad incomparable de nuestra narración de nuestras marcas icónicas siga siendo evidente en todas las plataformas de distribución, desde las salas de cine hasta nuestros servicios directos al consumidor".

Disney Television Studios compartió una mirada a algunas de las series de entretenimiento familiar de alto perfil en desarrollo para Disney +, incluidos dos proyectos inspirados en las propiedades de Disney: La Bella y la Bestia (título provisional), protagonizada por Luke Evans y Josh Gad con nueva música compuesta por Alan Menken; y Swiss Family Robinson, que es una reinvención del clásico de Ron Moore y Jon M. Chu. El estudio también está desarrollando Percy Jackson and the Olympians basado en la serie de libros más vendidos de Rick Riordan de Disney Publishing Worldwide.

Disney Television Studios se encuentra actualmente en producción de cuatro series de acción en vivo que debutarán en Disney + en 2021: The Mighty Ducks: Game Changers, Big Shot, The Mysterious Benedict Society y Turner & Hooch.

Contenido de National Geographic

National Geographic reveló su ambiciosa lista de Disney + que incluye títulos de alto perfil Limitless With Chris Hemsworth, Welcome to Earth (título provisional) con Will Smith y una cuarta temporada de la serie de antología ganadora del Emmy Genius, que describirá a Martin Luther King, Jr.

El estudio también anunció la nueva película documental Cousteau, que debutará en los cines antes de llegar a Disney + junto con la nueva serie documental Secrets of the Whales, A Real Bug’s Life y America The Beautiful.

Contenido para Hulu y Star

En 2021, la lista de originales de FX, que incluye The Old Man, American Horror Stories, Platform, Reservation Dogs: The Last Man, estará disponible en Hulu en EE. UU. y Star en múltiples mercados internacionales.

Hulu

La premiada y exitosa serie dramática de Hulu, The Handmaid's Tale, ha sido renovada para una quinta temporada antes de su estreno de la cuarta temporada y Nine Perfect Strangers, protagonizada y producida por Nicole Kidman junto con David E. Kelley, debutará el próximo año.

Contenido de Walt Disney Studios

Lucasfilm

Lucasfilm anunció una cantidad impresionante de emocionantes series de Disney + y nuevos largometrajes destinados a expandir la galaxia de Star Wars como nunca antes. Entre los proyectos de Disney + se encuentran Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor con Hayden Christensen regresando como Darth Vader, y dos series ambientadas en la era mandaloriana de Jon Favreau y Dave Filoni: Rangers of the New Republic y Ahsoka. Una serie con el personaje favorito de los fanáticos Ahsoka Tano.

Otros títulos nuevos anunciados para Disney + incluyen Andor, Star Wars: The Bad Batch, Star Wars: Visions, Lando, The Acolyte y A Droid Story. El estudio también está revisando Willow en una nueva serie con Warwick Davis regresando en el papel principal.

El próximo largometraje de la franquicia Star Wars, que se estrenará en diciembre de 2023, será Rogue Squadron, que será dirigida por Patty Jenkins de la franquicia Wonder Woman. La próxima entrega de la franquicia Indiana Jones dirigida por James Mangold, un largometraje de Star Wars del escritor y director Taika Waititi y Children of Blood & Bone, basada en la novela superventas del New York Times de Tomi Adeyemi, completan el largometraje: pizarra de película.

Producción de películas de Walt Disney Studios

Para Disney +, el estudio presentó una línea repleta de estrellas de películas originales y confirmó oficialmente que producirá Hocus Pocus 2, reinicios de Three Men and a Baby con Zac Efron y Cheaper by the Dozen con Kenya Barris y Gabrielle. Union, y una nueva película de Sister Act protagonizada por Whoopi Goldberg, quien está a bordo como productora con Tyler Perry.

Otros proyectos de Disney + revelados incluyen Chip‘ N Dale: Rescue Rangers, una película híbrida de acción en vivo y animada protagonizada por John Mulaney y Andy Samberg; Pinocchio, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks; Peter Pan & Wendy, protagonizada por Jude Law como el Capitán Hook y Yara Shahidi como Tinker Bell; y Disenchanted, con Amy Adams regresando como Giselle. Las nuevas películas biográficas de acción en vivo establecidas para el servicio incluyen Greek Freak, sobre la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo, así como proyectos sobre Keanon Lowe y Chris Paul. El grupo también está desarrollando nuevas tomas animadas de los títulos favoritos de 20th Century Studios, Diary of a Wimpy Kid; Las aventuras de la era de hielo de Buck Wild, protagonizada por Simon Pegg; y Noche en el museo.

El estudio también mostró una vista previa de su lista de largometrajes, incluidos Jungle Cruise; Cruella; una precuela de El Rey León; y La Sirenita.

Estudios de animación de Walt Disney

Walt Disney Animation Studios hizo varios anuncios hoy, destacando el próximo largometraje Encanto, que incluye nuevas canciones de Lin-Manuel Miranda, ganador de premios Emmy®, GRAMMY® y Tony Award® y está programado para los cines en noviembre de 2021. El estudio también reveló que "Raya y el último dragón" debutará simultáneamente en Disney + Premier Access y en los cines en marzo de 2021.

Marcando la primera serie animada producida por WDAS, el estudio también reveló varias series nuevas para Disney +, incluidas Baymax, Zootopia +, Tiana y Moana, la serie, así como Iwájú, que se producirá en colaboración con la empresa panafricana de entretenimiento de cómics Kugali.

Just Announced: @DisneyAnimation’s first-ever original animated series are coming to @DisneyPlus: Baymax!, Zootopia+, and Tiana are coming in 2022, and Moana, the series, in 2023. pic.twitter.com/s7aOht4uU6 — Disney (@Disney) December 11, 2020

Estudios de animación de Pixar

Pixar Animation Studios reveló su próxima lista de series originales para Disney + y largometrajes. Entre los títulos se encuentran la primera serie animada de larga duración de Pixar, Win or Lose, que se estrena exclusivamente en Disney + en el otoño de 2023, y dos largometrajes nuevos programados para los cines en 2022, el director ganador del Oscar® Domee Shi Turning Red y Lightyear , la historia de origen definitiva del héroe que inspiró el juguete. Chris Evans le dará voz al héroe en su viaje para convertirse en el Space Ranger más famoso de la historia. El próximo verano está programado para los cines el largometraje original Luca.

Se compartieron detalles adicionales sobre la nueva serie de Disney +, que incluyen Inside Pixar, Pixar Popcorn, Dug Days y Cars, así como el próximo largometraje Soul y el corto Burrow, ambos debutando en Disney + el 25 de diciembre de 2020.

Lightyear, Chris Evans / Disney

Marvel Studios

Marvel Studios compartió planes para la expansión y el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, revelando detalles sobre el próximo contenido para Disney + y los cines. Entre docenas de proyectos próximos, se revelaron tres nuevas series para Disney +, incluyendo Secret Invasion, protagonizada por Samuel L. Jackson, Ironheart con Dominique Thorne como un inventor genio, y "Armor Wars", protagonizada por Don Cheadle como James Rhodes. también conocido como War Machine que enfrenta los peores miedos de Tony Stark.

Estos se unirán a la sólida línea de títulos de Disney + de los estudios, incluidos "WandaVision", "The Falcon and The Winter Soldier" y "Loki"; la serie animada “¿Y si…?”; "Em. Maravilla"; "Hawkeye", con Hailee Steinfeld uniéndose a Jeremy Renner en la serie; "She-Hulk", protagonizada por Tatiana Maslany en el papel principal junto a los coprotagonistas Mark Ruffalo y Tim Roth; "Caballero de la Luna"; “Especial de vacaciones de Guardianes de la Galaxia”; y una serie de cortos originales, "I Am Groot", con el árbol bebé favorito de todos.

Incluidos en una serie de revelaciones de nuevos largometrajes estaban "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", el tercer largometraje de la franquicia "Ant-Man", y "Fantastic Four", que presenta a la familia más icónica de Marvel. Los próximos largometrajes de Marvel Studios también incluyen "Black Widow", "Shang Chi y la leyenda de los diez anillos", "Eternals", "Doctor Strange In The Multiverse of Madness", "Thor: Love and Thunder", "Black Panther". 2 ”,“ Blade ”,“ Captain Marvel 2 ”y“ Guardians of the Galaxy Vol. 3. "