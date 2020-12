Este fue el anuncio que marcaría el regreso de Derek a Grey's Anatomy y nadie lo notó

El regreso del doctor Derek Sheperd a Grey's Anatomy temporada 17, sigue generando reacciones, pero la que más ha llamado la atención es que pese a que la showrunner Krista Vernoff mantuvo muy en secreto esta tan importante participación, a través de las redes sociales ya se anticipaba que algo sucedería con este personaje y aún así nadie lo notó. Por eso, aquí te develamos la pista que se publicó el 12 de noviembre cuando se realizó el estreno de esta nueva entrega.

Este fue el anuncio que marcaría el regreso de Derek a Grey's Anatomy temporada 17

Sin duda, los recurrentes sueños de Meredith marcaron el epicentro del regreso de los personajes más queridos de este drama médico. Sin embargo, pese a todas las estrategias que sus realizadores hicieron para sorprender a la audiencia y anunciar a través de pistas esta tan importante presencia, nadie lo notó hasta el punto de pasar desapercibido.

La señal fue evidente, pues a través de la red oficial de esta historia se publicó un tweet en el que se mostraba un sticker de puño y letra de Derek y que ya había sido visto en los capítulos previos a su muerte y que representa su muy particular voto matrimonial que Meredith decidió colgar en su locker para recordarlo.

Este pos it de haber sido apreciado por los fans les hubiera dado una idea clara de que algo sucedería con Derek en esta temporada, sin embargo, no fue sino hasta hace unas semanas que reaccionaron a esta publicación con la que se sintieron decepcionados por no haberla tomado en cuenta. Sin embargo, este capítulo sigue generando buenos recuerdos, comentarios y anécdotas entre los fieles seguidores de esta historia que cada vez más sorprende con las más impactantes escenas.

