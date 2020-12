Hayden Christensen regresará como Darth Vader en serie de Obi-Wan Kenobi

Tras una serie de rumores, por fin se dio a conocer que el actor Hayden Christensen retomará su personaje como Darth Vader en la serie Obi-Wan Kenobi de Disney Plus.

Durante la presentación de Disney Investor Day, se dio a conocer que el actor nuevamente interpretará a Anakin Skywalker. Pero él no será el único que regrese a su papel, pues el actor Ewan McGregor también regresará para dar vida a Obi-Wan en la serie, que tendrá lugar ocho años después de los eventos de La venganza de los Sith, donde se vio por última vez a Obi-Wan llevar al bebé Luke Skywalker a su granja de Tatooine.

"Hayden Christensen regresa como Darth Vader, uniéndose a Ewan McGregor en OBI-WAN KENOBI. La Serie Original comienza 10 años después de los dramáticos eventos de Revenge of the Sith y llegará a #DisneyPlus", así lo dieron conocer por medio de la cuenta oficial de Twitter de Star Wars.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk

