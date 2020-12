Jennifer Lopez diva al máximo con leggings de cuero, maxi blazer de lana y botas de combate

No hay un momento en la vida de Jennifer Lopez que no esté lleno de moda y estilo. La diva del Bronx utiliza las calles de Nueva York como su propia pasarela logrando enamorar a unos fans que ya esperan con ansias sus looks.

Jennifer Lopez salió a las calles de Manhattan para hacer algunas compras antes de Navidad, presumiblemente comprando algunos regalos para los seres queridos de su vida.

Para hacerlo, lució un atuendo casual y fresco, su estética característica, que se trataba de usar prendas cómodas pero elevadas. J.Lo llevó un abrigo estilo blazer diseñado por Max Mara, el cual la mantuvo abrigada y pulida, al igual que su jersey de cuello alto negro y sus leggings de cuero.

Sus accesorios también fueron la combinación perfecta de elegancia y ropa común, demostrando que los mejores conjuntos son los que casan ambos mundos. En este caso, combinó un bolso clásico de la zona residencial con un zapato céntrico más fresco. En su mano, cargaba con un enorme bolso Hermes Birkin en negro, el último artículo de categoría de diseñador.

Como calzado, la intérprete de Jenny from the block hizo una arriesgada elección que le dio un toque de dureza al atuendo. Un par de botas de montaña con plataforma adornaron sus pies y dejaron claro que Jennifer Lopez no teme en dar giros eclécticos a sus outfits.

La actriz se mantiene en casa con su familia, preparada para tomar un descanso durante las fechas decembrinas, luego de un 2020 lleno de éxitos y sorpresas, siendo el pináculo de todo su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, lista para lo que el próximo año tiene que ofrecer en su carrera profesional, tanto en música como en el cine.

