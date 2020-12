Así luce Frankie Muniz, protagonista de Malcolm el de en medio quien celebró sus 35 años y ofreció una interesante noticia

El pasado 5 de diciembre el actor Fankie Muniz celebró 35 años. Y aunque no reveló fotografías de su celebración sí dejó ver que está muy interesado en la dirección y /o producción de proyectos audiovisuales. Y es que el protagonista de Malcolm el de en medio dejó a muchos sorprendidos cuando informó que ya no estaba interesado en el ámbito artístico, sobre todo, porque está avocado a la venta y comercialización de aceites, vinagres y demás aderezos orgánicos junto con su esposa Paige Price.

Frankie siempre ha sido muy reservado con su vida personal, sin embargo, no pasó por alto la importante noticia de que sería padre primerizo, tras varios intentos fallidos. Por eso, el recordado Malcolm ahora más que nunca ha recibido todo el cariño de sus fans quienes están atentos a este embarazo que los tiene tan contentos. Y por ello, en su cumpleaños 35, te mostramos cómo ha sido su cambio físico y profesional que ahora más que nunca está dando de qué hablar.

En el año 2000 la serie Malcolm el de en medio llegó a todos los hogares para presentar una comedia muy atípica, pero que mostraba a una familia muy particular que hacía reír a carcajadas a la audiencia. Muniz, con tan solo 15 años ya estaba mostrando su talento y cautivando a sus aún fans.

Ante el estreno de cada temporada se mostraba como este jovencito iba creciendo y mostrando cambios físicos que le permitieron estar presentes en otros proyectos como Sharkanado 3, Fat Liar y El Agente Cody Banks, así como los programas Dancing with The Stars y Dancing with the Stars: Junior.

Con un rostro más maduro y convencido que quería dedicarse a otra facetas, Muniz fue probando suerte, no por la ambición de ganar dinero, sino para disfrutar su vida. Es por ello que exploró el ser piloto de carreras en la Formula BMW en Estados Unidos y como baterista en su propia banda llamada Kingsfoil. También probó con el golf y toda actividad que le permitiera estar activo y fuera de las cámaras.

Sin embargo, el 2020 fue un año decisivo para él pues, tras largos años de noviazgo con Paige decidió formalizar su relación y por eso contrajo matrimonio en marzo con la mujer de su vida que ahora lo convertirá en padre.

Pero no todo queda ahí pues para el 2021 Muniz espera volver a las pantallas con dos producciones que llevan por nombre Hot Bath and a Stiff Drink 2 y Road to Capri de las que no se tienen tantos detalles, pero sí que lo tienen bien ocupando buscando información sobre la dirección de este tipo de proyectos. Así lo dejó ver en su más reciente publicación en la que se muestra leyendo un libro sobre este tema.

