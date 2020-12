Marlene Favela enamora en un look de invierno con un maxi suéter rojo, jeans y botas de cuero marrón

A lo largo de este convulso año para el mundo, la actriz Marlene Favela ha estado imparable conquistando a millones con su exquisito estilo a la hora de vestir que la ha posicionado como todo un referente de moda. Y, por supuesto, la temporada invernal no iba a ser la excepción.

Desde que las temperaturas bajaron en la ciudad donde reside, la protagonista de telenovelas como Gata Salvaje ha dictado, con desborde de clase y elegancia, un sinfín de lecciones de moda para abrigarse sin perder el glamur a través de sus redes sociales, donde a finales de noviembre mostró el look ideal para salir de compras para las fiestas con el mejor estilo posible.

Marlene Favela divina en leggings de cuero y top tejido blanco con flores bordadas La actriz sigue cautivando con su belleza

El look de invierno con el que Marlene Favela dio cátedra de estilo

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete y empresaria causó furor entre sus más de cuatro millones de seguidores al compartir un par de postales donde luce regia con un atuendo casual pero no menos sensacional perfecto para salir a pasear cómodas y estilosas durante el invierno.

En las postales, Marlene camina con confianza por las calles derrochando estilo en un clásico maxi suéter rojo vibrante con cuello de tortuga combinado a la perfección con un par de pantalones de mezclilla básicos y unas fastuosas botas de cuero marrón con tacón grueso alto, en tendencia para esta época.

La guapa mamá de Bella complementó su look invernal con una espectacular maxi bolsa color caramelo firmada por Fendi, idónea para llevar todas sus pertenencias; unas gafas de sol para protegerse de los rayos solares y dejó suelta su larga cabellera con destellos dorados perfectamente alisada.

Como era de esperarse, el outfit correcto para los días de fríos desató el furor entre sus admiradores, quienes en centenares de comentarios alabaron una vez más su impecable buen gusto y su deslumbrante belleza natural a sus 43 años.

“Me encantan tus botas”, “Súper elegante”, “Me encanta este look”, “Perfecta. Te ves bien con ese ouffit”, “Por ti no pasa el tiempo”, “Súper hermosa, me encanta el suéter, “Hermosa, un ícono de la moda”, “Qué regia y chic” y “Toda una dama”, fueron algunos de los elogios que recibió.

A pesar de no haber participado en ninguna telenovela y haber enfrentado la separación de su esposo, George Seely, Marlene Favela ha tenido un gran 2020 incursionando exitosamente en el mundo de los negocios con sus emprendimientos, explotando su faceta como fashionista en redes sociales e interpretando el papel más importante de su vida: el de mamá de su hija, quien este año arribó a su primer cumpleaños.

