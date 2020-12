Mira cómo se ve hoy 'Martina' de “Sin senos sí hay paraíso”

La segunda temporada de Sin senos sí hay paraíso sin duda fue una de las más emocionantes de la exitosa saga televisiva escrita por Gustavo Bolívar y protagonizada por Carmen Villalobos. Esta entrega marcó el retorno de ‘Catalina Santana’, quien no murió en aquel atentado contra su vida que estremeció al público en el final de Sin senos no hay paraíso en el año 2008.

Sin embargo, la llegada ‘Catalina, la grande’ a la popular ficción de Telemundo no fue tranquila, removió lo establecido y trajo con sí a muchos personajes nuevos que igualmente acapararon la atención mientras otros que habían robado corazones en la primera temporada se despidieron inesperadamente, entre ellos, la inolvidable ‘Martina Pizarro’, una proxeneta interpretada por la actriz ecuatoriana Joselyn Gallardo.

Pese a ser una villana, el personaje fue uno de los más queridos por el público durante la transmisión de esta telenovela estrenada en el año 2016 y Gallardo se llevó una ovación de la audiencia por su impecable interpretación; empero, como recordaremos, en la etapa culminante de esta segunda temporada, la vida de la malvada ‘Martina’ tuvo un trágico final a manos de ‘El Titi’, de quien estaba neciamente enamorada.

En ese entonces, su muerte revolucionó las redes sociales y la actriz, emocionada por tanto cariño, agradeció a los espectadores por tanto apoyo y querer tanto a la calculadora y manipuladora ‘Martina’, a todos los responsables de darle la oportunidad de encarnar a este personaje y además aprovechó para despedirse del rol que catapultó su carrera y la marcó para siempre.

“Gracias mi ‘Martina’ mi mayor bendición y mi mejor regalo de la vida. Coqueta, peligrosa, mala… así te llevo en el alma siempre. Gracias por dejarme vestirme de tu piel y dejarme hacer lo que más amo. Celebro tu vida y tus colores con máxima y extrema felicidad”, expresó.

Sin embargo, desde que Joselyn pronunció estas sinceras palabras de gratitud hasta la actualidad han pasado tres años en los que ha continuado desarrollando esa pasión por la actuación que domina su vida desde Ecuador, aunque su huella en la audiencia con su personificación de ‘Martina’ sigue indeleble.

Así cambió ‘Martina’ de Sin senos sí hay paraíso

Tras su destacable participación en Sin senos sí hay paraíso, Joselyn Gallardo volvió a su país natal para continuar brillando de manera imparable en el mundo de las artes escénicas, donde ha construido una sólida trayectoria desde su debut en la televisión a los 16 años de edad.

Fue así que inmediatamente después del desenlace de ‘Martina’, la nacida en Guayaquil arribó a su tierra inmediatamente para sumarse a la producción televisiva Cuatro Cuartos. Tras este proyecto, seguió encontrando papeles importantes en telenovelas ecuatorianas como Maleteados, donde fue coprotagonista. Y más recientemente, participó en el melodrama Sí se puede, estrenada este 2020.

Durante los tres años que han pasado desde que se despidió de ‘Martina’, la actriz de 29 años también se ha destacado actuando en obras de teatro; no obstante, su personaje en Sin senos sí hay paraíso sigue siendo el más importante en su carrera, uno del que ha dicho le enseñó mucho sobre el arte de la actuación y le abrió las puertas del mundo, oportunidades que agradece siempre con humildad.

“Siempre he dicho que es una bendición. Para mí, creo que fue la mayor bendición en mi carrera, en mi vida en general”, dijo sobre el rol de ‘Martina’ en una entrevista a Un nuevo día en 2017.

En esa plática, la intérprete que se ha preocupado por recibir una buena formación como actriz además develó cómo fue que se quedó con el papel de la villana de Sin senos sí hay paraíso. Según contó, estaba trabajando en una producción ecuatoriana cuando decidió irse a Colombia a hacer castings y le ofrecieron hacer la prueba para ‘Martina’.

“En realidad no estaba como determinada a hacer el casting para Sin senos… sino que estaba haciendo pruebas para otras producciones y se dio. Fui a hacerlo. Había 120 niñas detrás de mí para ‘Martina’ y dije ‘hagámoslo, disfrutemos’ pero no sabía si en realidad iba a suceder hasta que lo hice”, rememoró.

Más tarde, el 20 de enero de 2015, el sacrificio dio sus frutos pues la llamaron para darle una de las mejores noticias en su carrera artística: “Quedaste como ‘Martina’, ya está todo bien. El 24 de enero tienes que estar aquí”. Después de esa llamada, tomó sus maletas y se fue. El resto quedó plasmado en la pantalla.

Del personaje, que considera que no nació mala sino que “la vida la hizo mala”, dijo que se lo disfrutó mucho, pero además lo preparó haciendo trabajo de campo para comprender la frialdad de las personas inmersas en el mundo de ‘Martina’ y también aprender a actuar el acento colombiano. Esta tarea incluyó una visita a un prostíbulo para conversar con personas que se dedican a la labor de su personaje, del que ella no tiene nada.

“Cuando yo llegue a hacer este personaje, tuve mi primer ensayo, el director me dijo: ‘hay que hacer trabajo de campo porque tienes que entender el personaje. Ya que vienes de un lugar, de un país, de una cultura, de un nivel social que no es el del personaje’. Entonces fui a hacer trabajo de campo, fui a un prostíbulo muy conocido en Bogotá. Llegué (…) y todo lo que vi desde que entré hasta que salí (fue) difícil, súper denso, muy profundo”, confesó la estrella que además admitió en otra entrevista que al principio se sentía muy nerviosa a la hora de hacer escenas fuertes.

Además de ser un gran ejemplo como artista que luchó por sus sueños desde siempre hasta comenzar a plasmarlos, Joselyn es un ejemplo de vida. La actriz ha sorteado difíciles vivencias, como un desorden alimenticio de varios años, y de todas ellas ha salido airosa para buscar el lado positivo, contribuir al mundo y concienciar a otros atreviéndose a hablar de su experiencia.

Asimismo, la guapa ecuatoriana no solo sigue actuando, también ha apostado por otros emprendimientos que la llenen como el lanzamiento de una línea de cuatro chamarras de mezclilla llamada “O”, que define como una firma activista en la lucha a favor de la mujer. Las prendas, todas diferentes y cada una con “una voz propia”, relató, traen estampados o bordados mensajes que busca empoderar a las mujeres.

“Estoy haciendo algo mío, algo para mí que me llena de otra manera y me llena desde otro punto (…). Es un emprendimiento con actitud de movimiento. Siempre había querido utilizar este tipo de exposición y agradecerle al público que me sigue de una manera responsable y positiva y encontré esto. Yo soy fanática de las chaqueteas de jeans, siento que es un accesorio que la mujer se lo pone con cualquier cosa, por cualquier motivo, y cambia su outfit y manera de salir”, explicó en una entrevista al programa ecuatoriano TurCafé en 2019.

Igualmente, en esta plática develó que parte de su motivación detrás de esta línea está el hecho de que hace algunos años vivió en carne propia un cuadro de abuso emocional y psicológico del que logro salir adelante.

“Todo empieza porque yo viví hace algún tiempo un episodio de abuso. Después de este proceso (…) complicado (…), este movimiento de chaquetas es como una catarsis para mí. Es como llevar a aportar a la gente que no tiene esa voz”, aseveró.

De igual forma Gallardo, quien ha asegurado en varias entrevistas que su casa está donde está su trabajo, sigue activa y en constante comunicación con sus seguidores en redes sociales como Instagram, donde cuenta con un millón de seguidores con los que comparte de su trabajo después de Sin senos sí hay paraíso, su día a día y les presume su epatante belleza.

