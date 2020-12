Así creció el hijo de 'Juan' y 'Norma' en "Pasión de Gavilanes" que en realidad era una niña

De las muchas telenovelas que para siempre quedarán guardadas en la mente y el corazón del público sin duda alguna se encuentra Pasión de Gavilanes, uno de los melodramas más exitosas de todos los tiempos que consagró a su elenco protagónico durante su estreno por la pantalla chica colombiana en octubre de 2003.

A pesar de que el teledrama es un remake de Las aguas mansas, una novela colombiana de 1994, esta versión protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown atrapó a las audiencias de numerosos países con las entrañables historias campiranas de amor, venganza, intrigas y honor encabezadas por los hermanos ‘Reyes’ y las hermanas ‘Elizondo’.

Sin embargo, los seis protagonistas de esta trama de casi 200 episodios no fueron los únicos que se ganaron el corazón de los espectadores. De entre los muchos otros personajes que los acompañaron durante su lucha para poder vivir su pasión a plenitud, hubo uno especialmente que conquistó eternamente a los televidentes y fue ‘Juan David Reyes Elizondo’, el pequeño fruto del amor entre ‘Norma Elizondo’ y ‘Juan Reyes’, encarnados por García y Cimarro respectivamente.

Detrás del personaje, había un adorable bebé de grandes ojos azules que enamoró a los fieles seguidores de la telenovela y al elenco de esta producción con su gran ternura, carisma y talento en escena, siempre tranquilo y cariñoso, como si estuviera con su familia real, cuando la secuencia lo ameritaba.

No obstante, algo que todavía muchos desconocen es que pese a que es varón en la trama, el tierno ‘Juan David’ fue interpretado en realidad por una linda niña llamada Valeria García Méndez quien solo tenía 8 meses de edad cuando fue seleccionada para el rol.

Desde entonces, han pasado 17 años del estreno de este emblemático melodrama, y Valeria está convertida en una guapa jovencita maravillada con la inmensa popularidad de la que gozó cuando todavía no tenía uso de razón. Descubre cómo se ve hoy ‘Juan David’ a más de tres lustros del término de Pasión de Gavilanes.

Mira cómo luce ‘Juan David’ 17 años después de Pasión de Gavilanes

Tras su participación en Pasión de Gavilanes, Valeria García se alejó de las pantallas para siempre, por lo que los últimos años ha llevado una vida tranquila lejos de los reflectores. Hoy ya no es una bebé, sino una bella joven que estudiará Comunicación social e Inglés en la universidad aunque no descarta ingresar al mundo del espectáculo a retomar la carrera con la que alcanzó gran fama con apenas meses de edad; informó El Universal de Colombia.

Si bien García debutó en las telenovelas en Pasión de Gavilanes, la entonces pequeñita ya había estado haciendo comerciales y sesiones de fotos como modelo, un trabajo que le abrió las puertas para hacer el casting por el codiciado papel de ‘Juan David’ que encarnó muy bien.

“Todo comenzó cuando aparecí en una enciclopedia de inglés para la que me habían sacado algunas fotos. Allí me hicieron posar junto a unos abuelitos, a los que tiempo después les preguntaron si conocían algún bebé para incorporarse a Pasión de Gavilanes. Me recomendaron y luego mis papás me llevaron a hacer el casting”, develó en una entrevista a Noticias Caracol según reseñó el anteriormente mencionado periódico.

En esa misma conversación, Valeria además explicó por qué la producción la seleccionó a ella para hacer el papel y no a un niño de verdad. Según contó, lo que ocurrió fue que durante el casting tuvo un gran enlace con el elenco pues la pasaban de brazo en brazo sin que rompiera a llorar, razón por la que resultó idónea aunque tuvieran que cambiarle el género para la ficción.

La eterna ‘Juan David’, quien grabó la telenovela durante casi dos años, además develó que su mamá le cuenta que llamaba “abelo” al actor Jorge Cao, quien interpretaba a ‘Don Martín’, y también creía que la actriz Kristina Lilley, quien en la novela es 'Doña Gabriela', era su abuela.

“Mi mamá me cuenta muchas veces que a Jorge Cao yo llegue a decirle ‘abelo’ y yo sentía que era mi abuelo, que Gabriela era mi abuela”, aseveró la joven el pasado mes de agosto con 17 años de edad y cursando su último grado en el colegio.

Ahora, le genera mucha emoción verse en la telenovela aunque confiesa que le cuesta reconocerse y le expresa a su mamá: "Yo no puedo creer que yo sea ese bebé”. Empero, mirarse actuar en la pantalla tan jovencita ha despertado un nuevo sueño para ella: convertirse en actriz.

“A raíz de que mi mamá siempre me ha contado que yo participé en la novela, me gusta mucho ese campo. Me gustaría ser la protagonista de alguna novela”, manifestó sonriente en su plática a Caracol.

En su cuenta en Instagram, donde cuenta con más de 95,000 seguidores con tan solo 20 publicaciones, Valeria presume lo mucho que ha crecido y lo hermosa que luce a casi dos décadas de su salto a la fama.

Y, aunque sin duda ha cambiado, sigue conservando el encantador rostro con el que se robó el corazón de los televidentes de Pasión de Gavilanes que la sigue llamando ‘Juan David’.

