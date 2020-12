Regina Blandón muestra su colección de figuras de Pixar

Puedes tener la edad que quieras, pero si eres de la generación de 'Toy Story', querrías tener una colección de figuras con Woody o Buzz Lightyear. Regina Blandón está siendo envidiada por todos los fans de las películas de Pixar en este momento por esa razón.

La actriz de 30 años publicó una foto en su cuenta de Instagram, mostrando su colección de figuras de Pixar. La foto te transporta a la infancia, al ver, además de los principales personajes de 'Toy Story', ver al popular Forky, a Rex, a Mike Wazowski de 'Monsters Inc', entre otros.

En la imagen de Regina Blandón también hay piezas de 'Los Increíbles', con Mr. Increíble y Síndrome, Sulley y Boo de 'Monsters Inc' también, Héctor de 'Coco' y muchas más.

"Vean cómo va mi colección Pixar. Ni John Lasseter, 'mano' jajajajaja. Soy muy fan. Gracias, Mattel. 'Kemosión", expresó Regina en su post, haciendo referencia al miembro-fundador de Pixar, John Lasseter.

Regina invita a los fans de 'Los Croods' a ver la segunda entrega

Para Regina Blandón, quien le da vida al personaje de Eep en 'Los Croods', la nueva entrega de 'Los Croods 2: una nueva era', cuenta con un mensaje sumamente importante para las nuevas generaciones: "el poder de las mujeres unidas".

"Me identifico mucho con Eep porque es impulsiva y en esta nueva película la vemos que mantiene su espíritu, no tiene que cambiar para ser aceptada y eso lo vemos en su relación con Alba porque a pesar de las diferencias ellas son amigas siempre, se aceptan todo el tiempo, no se juzgan y eso es lo lindo de esta nueva entrega, que muestra este poder femenino, saber que juntas somos mejores", afirmó la querida Bibi en el programa de comedia La Familia P-luche.