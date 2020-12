El video más visto de TikTok en 2020 dejó sorprendidos a sus usuarios por su rareza

El hipnótico video de sincronización de labios de Bella Poarch "M to the B" fue el video viral más grande de TikTok del año, así lo anunció la popular red social. Bella Poarch fue seguida por el video viral protagonizado por el usuario 420doggface208 donde maravilló a los seguidores patinando y tomando jugo de frambuesa.

Otros videos en la lista más viral de TikTok incluyen la entrada de Will Smith en el desafío Wipe It Down, y el video de efectos especiales de superhéroes de Julian Bass que se volvió lo suficientemente viral como para llamar la atención del presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger.

Este fue el video más visto en TikTok durante el 2020

Charli D'Amelio lideró la lista de los tiktokers más seguidos y con mayor alcance del año, seguida por otros nombres familiares como Addison Rae y Noah Beck. Jason Derulo figura como el principal creador de celebridades de TikTok, seguido de Kylie Jenner y Lizzo.

Entre las canciones más populares utilizadas para crear contenido, figuraron "Savage Love (Laxed – Siren Beat)" de Derulo, "Savage Remix" de Megan Thee Stallion en segundo lugar y "WAP" en cuarto lugar. Al igual que las otras categorías, TikTok no basa estas clasificaciones únicamente en las reproducciones, sino también en métricas como cuántos videos se crearon y con qué frecuencia las personas interactúan con esos videos.

Kimberly Loaiza lideró a los tiktoker latinoamericanos como la de mayor alcance y mayor número de seguidores, ahora esperando a su segundo bebé que le traerá mayor color a su cuenta.

