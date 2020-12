La suegra de Will Smith, a sus 67 años impresiona con su increíble abdomen tonificado luciendo un legging y mini top

Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith es conocida por su belleza natural y un cuerpo bien torneado que mantiene como resultado de una sana alimentación y su disciplinado apego a un entrenamiento diario en el gimnasio.

La también actriz ha engalanado varias portada de revistas – una de ellas en bikini – en las que se observa que mantiene todo en su lugar a sus 45 años, con un escultural cuerpo que le permite lucir los mejores outfits y combinaciones.

Recientemente, Will Smith y Jada fueron noticia cuando se conoció que la artista le había sido infiel al reconocido actor de Hollywood. Desde su programa ‘Red Table Talk’, Pinkett se sentó frente a su esposo y le confesó públicamente que había sostenido una relación amorosa con el rapero August Alsina, a quien conoció a través de su hijo Jaden Smith, publicó el portal Rtve.

Su hija, Willow Smith también heredó la belleza de su madre, al ser poseedora de unas facciones juveniles que encantan y con las que se ha ganado el éxito en las pasarelas, en su faceta profesional como modelo.

Foto/@adriennebanfieldnorris

Adrienne Banfield es la suegra sensual de Will Smith que enamora a sus fans

Adrienne Banfield es la suegra de Will Smith, que causa furor en las redes sociales por la espectacular figura que posee a sus 67 años, una edad en la que muchos pudieran pensar que una mujer no puede lucir un cuerpo tan tonificado.

Con esto, confirmamos que la buena genética es una herencia en Jada y en consecuencia en su hija Willow, proveniente de su hermosa madre.

La jovialidad de la madre de Jada Pinkett es indiscutible y desde su cuenta Instagram, presume lo que ha logrado al ser rigurosa con el entrenamiento desde gym. Vestida con su outfit deportivo de leggings negro, más un mini top azul, Banfield se quejó de no ‘estar en forma’ por culpa de una lesión en su pie.

Lo cierto es que Adrienne ha dejado boquiabierta a más de uno, pues su cuerpo es impresionante mente tonificado, no solo sus abdominales, sino todos sus músculos. Sin embargo, en su última publicación se quejó de no poder ir al gym:"Este pie me ha mantenido fuera del gym”, escribió en la leyenda de su selfie mientras se miraba en el espejo.

A esto agregó: “Ahora parece más que “completo” en el medio. A los 67 años, esto puede ser mi nueva normalidad, pero estoy en condiciones de ver qué puedo hacer al respecto ahora mismo”, concluyó en su post.

Pero sus seguidores aplacaron cualquier implacable auto juicio de la suegra de Will Smith, al elogiar su excelente figura y al reiterarle que es una ‘inspiración’ para muchas mujeres.

Según la publicación del diario británico Daily Mail, Adrienne se mantiene activa con un entrenamiento personalizado dirigido por su instructor, y el uso de pesas, la elíptica y escalones.

