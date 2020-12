Estos actores de “Atrévete a soñar” se enamoraron en el set y llevan más de 10 años juntos

En medio de la grabación de una telenovela, es bastante frecuente que las parejas que se forman en la ficción traspasen los foros hacia el plano real; sin embargo, son pocos los romances surgidos en el set de filmación que perduran después de que el rodaje se termina. Y uno de los melodramas con historias de amor que traspasaron las pantallas fue la telenovela juvenil Atrévete a soñar.

Así se transformaron ‘Las populares’ a 11 años de "Atrévete a soñar" Las jóvenes se convirtieron en las favoritas de la audiencia.

En este remake de la novela argentina Patito feo, los protagonistas Eleazar Gómez y Danna Paola se enamoraron durante el rodaje y mantuvieron un polémico y turbulento noviazgo durante seis años. Igualmente, hace poco se supo que Samadhi Zendejas y Alex Speitzer, quienes también eran novios en la telenovela, mantuvieron una relación de cuatro años luego de participar en el teledrama juvenil.

No obstante, hubo una pareja más que también quedó flechada en el foro de esta producción de Luis del Llano para Televisa que, a diferencia de las de sus compañeros, se unió en aquella época y permanece hoy más sólida que nunca con más de diez años de relación: la conformada por Ilean Almaguer y Lucas Velásquez, quien interpretaron a ‘Cata’ y ‘Axel’ en la exitosa historia estrenada en 2009.

El romance vigente surgido en el set de Atrévete a soñar

Al igual que el resto de sus compañeros, Ilean Almaguer y Lucas Velásquez se conocieron durante la filmación del melodrama que encabezaron Danna Paola, Vanessa Guzmán y René Strickler hace más de una década, con la única diferencia que al poco tiempo de tratarse, las chispas saltaron entre ambos.

En una visita que la pareja hizo al programa Bravissimo, donde contaron todos los detalles del inicio de su historia de amor, ambos narraron que forjaron una muy buena amistad en el set Atrévete a soñar, pero fue luego de que bailaran la canción Te mando flores de Fonseca en una fiesta, y según ella el actor le cantara al oído el tema, que todo cambió entre ellos.

Ante la atracción y la gran afinidad surgida, los jóvenes apostaron por sus sentimientos y meses de amistad después cambiaron su estatus de amigos a novios. Así, iniciaron una relación sentimental que duró cuatro años y medio de amores hasta que el nacido en Colombia se dio cuenta de que la mexicana era el amor de su vida y le propuso matrimonio.

“Yo lo compré (el anillo), pero me demoré un rato en darlo (…). Yo soy muy penoso, (…) ya yo le había compuesto una canción cuando cumplimos un año, entonces le hice unos cambios (para) que en la canción hablara de matrimonio y de quiero estar contigo para toda mi vida”, relató Lucas sobre cómo fue la propuesta de matrimonio al show colombiano. “La adapté, porque yo no era capaz de decirle ‘cásate conmigo’ entonces dije: ‘esto se lo digo cantando’ y fuimos a comer”.

Por su parte, Ilean develó que ese día no se esperaba esa sorpresa. De hecho, lo llamó para pedirle posponer la cena porque estaba muy atareada con un negocio que estaba abriendo en México. Debido a su insistencia, ella aceptó, pero asegura que “ni se arregló”.

En medio de la cena, él le pidió que escuchara la canción que había grabado. Aunque ella no quería escucharla en ese momento, Lucas nuevamente tuvo que insistirle. Y, al final de la cena, oyó el tema que en los últimos segundos tenía la voz del colombiano grabada preguntándole: “¿te quieres casar conmigo?”.

Fue entonces que cayó en cuenta y, cuando volteó a verlo en shock, él le estaba entregándole la caja con el anillo, solo que, debido a los nervios, olvidó abrir la caja y colocárselo en el dedo anular. “Después de eso, ya lloré”, dijo ella sobre el torpe pero inolvidable momento.

Finalmente, tras seis meses organizando su boda, el 30 de noviembre de 2013, los enamorados caminaron al altar y se juraron amor eterno en una hermosa ceremonia eclesiástica celebrada en la Ciudad de México rodeados de amigos y familiares. Hoy, presumen de llevar más de una década de relación y 7 años de un feliz y sólido matrimonio.

"Es muy inteligente, y me la paso muy bien con él, es una persona que me divierte. Como en todas las relaciones hay de todo, (…). Estoy súper agradecida con la vida y con él", expresó Almaguer a la revista TVNotas sobre lo que la enamoró de su hoy esposo antes de su enlace matrimonial.

Asimismo, en esa oportunidad destapó que, un año antes de su casamiento, habían superado una crisis en su relación que los fortaleció como pareja más que nunca.

Además de llevar una vida como esposos, los actores han continuado construyendo su carrera con participaciones en numerosos proyectos televisivos tras Atrévete a soñar. Por un lado, la originaria de Chiapas de 35 años de edad ha actuado en varios melodramas como Un refugio para el amor y El quinto mandamiento. También ha trabajado en el programa unitario de Televisa Como dice el dicho, con apariciones en varios episodios.

En 2015, se tomó un “break” de los foros por dos años, pero actualmente se mantiene activa en proyectos esporádicos. Recientemente formó parte de la serie de Amazon Prime The Flowers.

Por otro lado, el oriundo de Medellín de 39 años actuó después del melodrama juvenil en las producciones Una familia con suerte y Mentir para vivir; empero, se tomó algunos años libres tras su boda y no regresó con todo a las pantallas sino hasta 2017.

Sus últimos papeles los tuvo en La casa de las flores y 100 días para enamorarnos.

Tras siete años de matrimonio, la pareja que en el pasado confesó que les gustaría ser papás, sigue dando demostraciones de su gran amor. De he hecho, en redes sociales, continuamente comparten románticas postales con las que no queda duda de que los eternos ‘Cata’ y ‘Axel’ de Atrévete a soñar continúan felices y flechados tras su paso por Camp.

El pasado 30 de noviembre, por su séptimo aniversario de casados, los actores de Atrévete a soñar se dedicaron las más enternecedores palabras en Instagram junto a postales de su mágica boda donde demostraron que siguen tan enamorados como el primer día, por lo que sin duda se trata de la unión de almas gemelas.

“Amor de mi vida, gracias por seguir un año más de mi mano, por no soltarme nunca y por ser mi guía en todo momento. 7 años ya desde que nos dimos ese sí con un futuro tan incierto pero lleno de ilusión. Hemos caminado de la mano en terrenos no tan fáciles a veces y cuando creemos que nos soltaremos, nos agarramos más fuerte y eso es lo que nos hace tan especiales”, comenzó escribiendo Ilean para su eterno amado.

“El amor y el respeto siempre han sido la guía de nuestro viaje. Te amo hoy más fuerte que nunca y agradezco a Dios por ponerte en mi camino. Algo muy bueno tuve que haber hecho para tenerte como compañero de vida. Happy 7th anniversary, amor de mi vida”, concluyó el hermoso mensaje.

Por su parte, Velásquez le expresó rebosante de amor a su adorada esposa: “Hoy hace 7 años te vi entrar por esa puerta y el tiempo se detuvo. Con cada paso que dabas, mi corazón se aceleraba. ¿Era todo un sueño? No, no lo era. Era el comienzo de lo que sería la aventura más apasionante de mi vida, contigo a mi lado, siempre a mi lado”.

“Hemos caminado, amor; hemos creído y dejado de creer. Nos hemos caído una y otra vez, pero siempre nos hemos levantado más fuertes. Hoy no somos los mismos de hace 7 años. Tenemos otras necesidades, pero el amor ha sido nuestro mejor aliado y hemos tratado de reinventarnos cuantas veces ha sido necesario. La nuestra no ha sido una historia rosa, ha sido una historia multicolor y le agradezco a la vida por eso. ¡Salud, mi amor! Por muchos años más. Te amo, Ilean”, remató, dejando claro que lo que siente por su compañera de vida va in crescendo con los días.

También te puede interesar: