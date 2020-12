Belinda y Christian Nodal posan en la portada de famosa revista y confirman que su amor es más fuerte que las críticas

Su amor es criticado por los fans, pero Belinda y Christian Nodal se sienten muy felices juntos, confirman que su amor es más fuertes que los señalamientos y hasta fueron elegidos como la pareja del año.

La famosa revista People en Español eligió a los cantantes mexicanos como la pareja del año 2020, posando para la portada de la publicación, haciéndolo por primera vez para la portada de una revista.

"Siento que encontré al amor de mi vida", así lo afirma Belinda al ser preguntada por People en Español.

Los cantantes mexicanos Christian Nodal y Belinda posan juntos por primera vez para una portada de revista y hablan como nunca antes de su romance. ¡Mira las fotos!​ https://t.co/YEYQk1MZmL — People En Español (@peopleenespanol) December 10, 2020

La estrella pop y el intérprete de música regional mexicana lucen más unidos que nunca y revelan en la edición de diciembre/enero cómo ha sido su inesperada pero intensa relación.

"Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar. Había mucho amor desde el principio de 'La voz", explica Beli.

¿Cómo se conocieron Belinda y Christian?

Belinda y Christian Nodal contaron en People en Español que se conocieron en los Premios de la Radio en Dallas, Texas, Estados Unidos, donde la actriz y cantante de 31 años sorprendió sacando a bailar a Nodal, de 21, quien en primera fila escuchaba cómo la intérprete, curiosamente, cantaba 'Amor a primera vista'.

Belinda y Christian Nodal / People en Español

"Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en 'La Voz México nos reencontramos. A mí me gustaba demasiado, al punto que me daban nervios espantosos. Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, cuenta el ganador de tres Latin Grammys y cinco Latin Billboards sobre cómo se enamoró de Belinda.

Belinda respondió al respecto: "Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta".

Como la pareja del año de People Español y con un futuro por delante, Belinda y Christian Nodal despiden el 2020. Su amor, criticado por muchos, no solo lo vivirán en lo personal, sino también en lo artístico, donde ya planean varios proyectos en conjunto.