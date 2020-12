Harrison Ford volverá a interpretar a Indy en 'Indiana Jones 5'

Ni en los mejores sueños de los fans de 'Indiana Jones' se hubiesen imaginado que el mismísimo Harrison Ford volvería como Henry Jones Jr. para una quinta entrega. Pero el castillo mágico de Mickey Mouse puede cumplir cualquier anhelo de un seguidor del cine.

La cuenta oficial de Twitter de Star Wars, pariente de 'Indiana Jones' por ser producidas por Lucasfilm, ahora en manos de Disney, dio la información sobre el regreso del actor como Indy.

"Lucasfilm se encuentra en preproducción de la próxima entrega de 'Indiana Jones'. Al timón está James Mangold, director de 'Ford vs. Ferrari', y el propio Indy, Harrison Ford, quienes regresarán para continuar el viaje de su personaje icónico. La aventurá llegará en julio de 2022", indica el tuit, destacando además la fecha de estreno.

Lucasfilm is in pre-production on the next installment of Indiana Jones. At the helm is James @Mang0ld, director of Ford v Ferrari, and Indy himself, Harrison Ford, will be back to continue his iconic character’s journey. Adventure arrives July 2022.

