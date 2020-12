Hayden Christensen regresa como Darth Vader en la serie 'Obi-Wan Kenobi de Disney+ y así reaccionan los fans

Suena 'La Marcha Imperial'. Hayden Christensen regresa como Darth Vader, esta vez en la pantalla chica. El mítico Anakin Skywalker volverá a aparecer en una producción de la Guerra de las Galaxias, la serie 'Obi-Wan Kenobi' de Disney+.

Por supuesto, Vader no será el protagonista de la historia de su antiguo maestro Jedi. Será el propio Ewan McGregor quien interprete nuevamente a Obi-Wan para la serie de la plataforma de streaming de la gigante compañía que adquirió los derechos de Lucasfilm en 2012.

Se espera que 'Obi-Wan Kenobi' se estrene en algún momento de 2021, dependiendo de todo lo que ocurra en Estados Unidos y el mundo con la pandemia del coronavirus COVID-19.

Según información oficial, la trama de la serie de Obi-Wan, con Hayden Christensen, comienza 10 años después de los dramáticos sucesos en el Episodio 3, 'Star Wars: La Venganza de los Sith'.

Los fans de Star Wars enloquecieron al conocer el regreso de Hayden Christensen. "Maravilloso", "¡Vuelve Anakin", "Solo la presencia de Ewan McGregor y Hayden Christensen pueden lograr que vea algo nuevo de ta saga", entre otros comentarios, expresaron usuarios de Twitter.

Despues de las porquerias de #StarWars 7 al 9 solo la presencia de los hermosisimos 💖💖#HaydenChristensen y #EwanMcGregor pueden lograr que vea de nuevo algo de esta saga

Lo que viene de Star Wars

Además de la serie 'Obi-Wan Kenobi', Disney prepara más producciones del universo de Star Wars para los próximos años, especialmente para Disney+.

El jueves 10 de diciembre también anunciaron 'Ahsoka', una nueva serie con Rosario Dawson y en la cronología de 'The Mandalorian'. Del mismo modo, preparan 'Rangers of the New Republic', que será otro spin-off de la serie del Mandaloriano.

También anunciaron para Disney+ la película animada 'The Bad Batch', y en live-action 'Star Wars: Rogue Squadron'. Otras series que se esperan son 'Visions', 'Willow' y 'Andor', esta última con el actor mexicano Diego Luna.

Después de una criticada trilogía de episodios con Daisy Ridley protagonizando a Rey, Disney parece que tomó cartas en el asunto sobre el destino de Star Wars, y con un amplio catálogo de series, buscará volver a conquistar a los fans del galáctico universo.