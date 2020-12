Así lucía 'La tía Licha', de Una familia de diez, cuando comenzó su carrera hace más de 25 años

Con más de tres décadas de exitosa trayectoria artística a sus espaldas, María Fernanda García ha demostrado ser una las luminarias más completas que tiene México. La actriz domina con éxito todos los géneros de la interpretación y así lo ha evidenciado encarnando todo tipo de personajes de manera impecable; sin embargo el papel que sin duda le ha permitido conquistar por completo el corazón del público mexicano ha sido el de ‘La tía Licha’ en Una familia de diez.

Hace 13 años, llegó este entrañable personaje a su vida cuando no estaba pensado para ella y se apropió del rol interpretándolo magistralmente y otorgándole algunas de sus particularidades más resaltantes, como su frase característica “yo no soy dramática”. Desde entonces, con derroche de talento, ha robado carcajadas a la audiencia sin parar en la piel de la madre de ‘La nena’, un papel que además la ha hecho crecer como persona y como intérprete, según confesó en una entrevista a TVyNovelas.

No obstante, antes de encarnar a este rol que le ha traído tantas satisfacciones en su vida, o cosechar todos los éxitos que como versátil artista ha recogido a lo largo de su vida, María Fernanda fue una joven con el sueño de ser una gran actriz, anhelo que comenzó a labrarse desde su niñez en el teatro, pero que se empezó a materializar con su primera aparición en la televisión a sus 20 años de edad.

El aspecto de ‘La tía Licha’, de Una familia de diez, a sus 20 años de edad

Rebosante de juventud y deseos de conquistar el mundo del espectáculo mexicano con belleza y talento de sobra, María Fernanda García se ganó su primera aparición en la pequeña pantalla en el año 1987.

La producción en la que debutó como actriz fue Rosa Salvaje, una exitosa novela protagonizada por Verónica Castro donde interpretó a una de las invitadas a una fiesta organizada por la pudiente familia ‘Linares’.

Aunque el rol no fue relevante en la trama, esta breve participación marcó el inicio de una brillante carrera. Y, aunque quedó inmortalizada en los fotogramas de la producción de Valentín Pimstein, de aquella época solo hay en línea una postal que ella publicó el mes pasado en su cuenta en Instagram.

En la instantánea , tomada en los inicios de su trayecto, se puede ver a la estrella luciendo seria en la flor de la juventud con un maquillaje suave y un peinado ochentero apenas apreciable que acompañó con unas breves palabras.

“Cuando empecé mi carrera profesional de actriz hace algunas eternidades. Gracias por 30 años de carrera”, expresó, sin precisar en qué año exactamente fue tomada la foto, aunque probablemente date del año en el que se estrenó como intérprete.

En esa ocasión, los televidentes pudieron verla en la pantalla como toda una guapa y talentosa artista de facciones finas y figura espigada que sin duda prometía dar qué hablar con su trabajo.

Y así lo ha hecho, a lo largo de su carrera dando vida a personajes icónicos.

De hecho, dos años después de salir por primera vez en la TV, en 1989, su fama floreció al participar en tres producciones distintas el mismo año: el programa La hora marcada, la telenovela Luz y sombra y la película Violación.

Posteriormente, las oportunidades no dejaron de lloverle a la luminaria que siguió actuando en melodramas tales como Cuando llega el amor, Ángeles blancos, Sueño de amor y Amigos por siempre, solo por mencionar algunas.

Por otro lado, en el cine, brilló en las cintas El Camaleón, La ley de las mujeres, El asesino del zodiaco, Cuatro a la fuga y El fiscal de hierro.

Empero, el papel que la consagró como intérprete para siempre fue el de “La maquillista” en la cinta de comedia Bienvenido-Welcome del director mexicano Gabriel Retes. Este rol arribó a sus caminos siete años después de su debut, en 1994, y lo personificó de manera sublime. De hecho, por su trabajo en esta producción ganó el Premio Ariel en la categoría mejor actriz secundaria.

Establecida como una actriz indispensable, María Fernanda continuó su carrera con actuaciones en producciones como Clase 406, Amarte es mi pecado, Rubí y Rebelde, la exitosísima telenovela juvenil producida por Pedro Damián que la catapultó al estrellato internacional, al igual que el resto del elenco de esta historia, en la piel de ‘Alicia Salazar’.

Asimismo, ha hecho carrera en el teatro y programas de televisión unitarios como Mujer casos de la vida real, Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe.

Finalmente, fue en 2007 que le dieron la oportunidad de interpretar a ‘Alicia González de González’, popularmente conocida como ‘La tía Licha’, en Una familia de diez, una serie de la que salió en la segunda temporada causando revuelo, pero regresó en la cuarta entrega con el cariño invariable de los admiradores del show.

En la actualidad, García sigue luciendo guapísima a sus 53 años, con una belleza sempiterna que ha alardeado sin parar en redes sociales como Instagram, donde cosecha más de 140 mil seguidores que la adoran. Y es que ha aceptado el paso de los años con suma elegancia y madurez.

Asimismo, la también poeta, no solo ha seguido activa en la televisión su papel de ‘La tía Licha’ en Una familia de diez, también ha actuado en numerosos proyectos televisivos como Verano de amor, Sin tu mirada, el remake de Rubí y, más recientemente, Como tú no hay 2.

Así ha sido como María Fernanda García ha enamorado a los espectadores con las incuestionables dotes artísticas, belleza y carisma que ha derrochado con incansable trabajo desde su juventud durante los últimos 33 años.

“La verdad estoy muy contenta, he vivido siempre de esta bonita profesión que sí me ha costado muchísimo trabajo, la verdad, y me ha pasado de todo, construí mi carrera sin ninguna relación pública en el medio”, destapó en una conversación con la revista Vanguardia en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria.

Igualmente, explicó que la disciplina ha sido fundamental para seguir adelante en este medio construyendo la carrera que hoy la llena de orgullo. "Hay que sobreponerte a muchas cosas, rupturas de corazón, tienes que ser fuerte y no perder el objetivo, y conservar la sensibilidad de tu corazón, porque si te haces duro ya no puedes trabajar”.

Por ahora, el público deberá esperar al próximo año para ver a María Fernanda García conquistar nuevamente la pantalla con Una familia de diez, serie que regresará en 2021 con nuevas temporadas.

