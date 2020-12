Marvel: Todas las novedades de la Fase 5 de su Universo Cinematográfico

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no ha comenzado, pero The Walt Disney Company enloqueció a sus fanáticos la noche de este jueves 10 de diciembre, cuando anunció decenas de estrenos de series para Disney+ y varias películas, entre ellas, las de la Fase 5 del UCM.

Además de los primeros vistazos de las series 'Wandavision', 'The Falcon and The Winter Soldier', 'Loki' y 'Whait if…?' para su plataforma de streaming, Marvel Studios compartió novedades sobre sus largometrajes para la Fase 5.

Para 'Capitana Marvel 2', que se estrenará el 11 de noviembre de 2022, Brie Larson volverá como Carol Dambers, la aclamada Capitana. La película será dirigida por Nia DaCosta y tendrá en su elenco a Iman Vellani como Ms. Marvel y Monica Rambeau como Teyonah Parris, Recientemente se han unido al elenco Iman Vellani como Ms. Marvel y Teyonah Parris como Monica Rambeau, quien tendrá una primera aparición en 'Wandavision'

Sobre 'Black Panther 2', el plan de Disney es que se estrene en los cines el 8 de julio de 2022. Ryan Coogler estará encargado de la dirección y del guion de la película, que no tendrá un sustituto para Chadwick Boseman, el fallecido actor que interpretada a T'Challa, el audaz Black Panther.

Sobre la trama, se rumora que Letitia Wright, quien le da vida a Shuri, hermana de T'Challa, tomaría el lugar del Rey de Wakanda. The Walt Disney Company adelantó que 'Black Panther 2' explorará Wakanda y la riqueza de sus personajes.

Otras de las cintas más esperadas es 'Guardianes de la Galaxia, volumen 3', con posible fecha de estreno para el verano de 2023. De la historia de Peter Quill/Star Lord y sus compañeros se confirmó que tendrá un especial navideño, 'The Guardians of the Galaxy Hoyliday Special', dirigido por el propio James Gunn y que será transmitido por Disney+ en 2022.

¿Qué más se espera en la Fase 5?

Disney y Marvel, además, anunciaron ayer la tercera película de Ant-Man, 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania', y el regreso de 'Los Cuatro Fantásticos', esta última una de las más esperadas por los fanáticos de los cómics y los superhéroes. Por ahora, solo se sabe que será dirigida por Jon Watts.

También se espera una película sobre 'Blade' con Mahershala Ali como protagonista y entre los rumores se habla de 'A-Force', una quinta entrega de 'Los Vengadores', 'Deadpool 3' y una nueva producción sobre los 'X-Men'.

En cuanto al catálogo de series para Disney+ que estarían dentro de la Fase 5, Marvel anunció producciones sobre Groot, el querido árbol de 'Guardianes de la Galaxia', la serie 'Secret Invasion', con Michael L. Jackson como Nick Fury de protagonista, 'Armor Wars', con Don Cheadle como 'War Machine', entre otras.