Adele muestra su sencilla sala de estar con mueble circular de madera

Luego de dominar el mundo de la música con su último disco, Adele se mantuvo retirada de las cámaras criando a su pequeño hijo Ángelo y viviendo su vida de madre, mientras, como si fuera poco, rebajaba más de 30 kilos, todo esto en su acogedor hogar.

La intérprete de Hello y Someone like you vive alejada de los lujos, en una casa llena de comodidades pero sin perder esa personalidad humilde y sencilla.

Adele fascina a sus fans con su acogedora sala de estar llena de sencillez y humildad

En su cuenta Instagram, Adele ha mostrado algunos aspectos de su hogar que han fascinado a sus seguidores, como su sala de estar donde disfrutó de su presentación en Glastonbury, con un excéntrico mueble circular, gabinetes de madera de cedro donde tiene puesto su televisor de alta definición y preciosas paredes color madre perla.

No es el único lugar donde se relaja viendo televisión, también en su estudio con chimenea de mármol platinada, la cantante pudo disfrutar acá del especial de Beyoncé 'Black is King', de la que ya ha dejado claro es una gran fanática.

Adele en leggings negros y cárdigan estilo tux tiene el look boho para invierno La cantante ganadora del Grammy mantiene enamorados a sus fans

Adele también mostró el patio trasero de su hogar, justo cuando reveló al público su nueva figura delgada, dejando al mundo atónito, quienes luego de salir del asombro inicial, pudieron dar un nuevo vistazo a su casa.

Luego de su presentación en Saturday Night Live, la ganadora de Oscar está enfocada en terminar su nuevo disco para retomar de nuevo los escenarios, enamorando al público con sus letras llenas de emoción.

Mientras tanto, dejó demostrado que su talento no tiene límites al hacer reír a millones de espectadores en el programa humorístico, con sketch lleno de momentos que se hicieron virales en las redes sociales, además de cantar un poco en uno de ellos.

