Charlize Theron quiere protagonizar un remake de "Duro de Matar" con un papel de la comunidad LGBT

Con su actuación en "La Vieja Guardia", Charlize Theron demostró que está hecha para cualquier película de acción, incluso, para un rol femenino en cintas como "Duro de Matar", con el recordado John McClane, oficial de la policía de Nueva York, encarnado por el galardonado Bruce Willis.

Ahora bien. ¿Qué tal si la propia actriz desea protagonizar un remake de "Duro de Matar" con un papel de una mujer homosexual? Porque ese, precisamente, es su deseo.

A través de las redes sociales, Charlize Theron afirmó que le encantaría un proyecto como el referido, interpretando a un personaje perteneciente a la comunidad LGBT, para representar a la misma en una película de acción como "Duro de Matar", con el papel de una mujer gay que lucha por salvar a su esposa del peligro.

Ese es un argumento que suena a sinónimo éxito en todos los sentidos, tanto para el público LGBT como para los fans de los largometrajes de acción.

Una usuaria de Twitter comentó: "Las comedias románticas navideñas lésbicas están muy bien, pero lo que realmente quiero es un 'Duro de Matar' donde Charlize Theron se enfurece para salvar a su esposa".

Lesbian Christmas rom coms are all well and good but what I REALLY want is a Die Hard where Charlize Theron goes on a rampage to save her wife pic.twitter.com/mGBA0nAbrX

— Francis O (@f_osis) December 5, 2020