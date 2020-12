¡Descalificó al Príncipe Carlos! Mayordomo de Diana de Gales asegura que todo lo mostrado en The Crown es muy real

Como si la polémica no hubiera sido suficiente en The Crown temporada 4, llegan más novedades que molestan aún más a la familia real británica. Es esta oportunidad quien alzó su voz fue una pieza clave en la relación entre el Príncipe Carlos y Diana de Gales. Se trata de Paul Burrrell, el mayordomo y persona fiel que se encargaba de atender todas las necesidades de esta emblemática mujer.

En una reveladora entrevista, Burrrell ofreció detalles sobre cómo era el trato entre esta pareja que dio bastante de qué hablar, pues a su criterio, todo lo mostrado en esta entrega de Peter Morgan es muy cercano a la realidad.

¡Sigue la polémica! Servicio streaming hará caso omiso a lo planteado por el Gobierno británico sobre aclaratoria de ficción sobre The Crown Netflix respondió al comunicado oficial planteado por el ministro británico de Cultura, Oliver Dowden.

Mayordomo de Diana de Gales asegura que todo lo mostrado en The Crown temporada 4 es muy real

Pese a que el Ministerio de Cultura Británico lanzó un comunicado en el que pedía a Netflix que mostrara un aviso en el que se aclare que esta temporada 4 de The Crown está basada en ficción y que la plataforma streaming se negara a ello, ahora Burrrell se muestra desafiante al asegurar que lo mostrado en pantalla sobre las actitudes del Príncipe Carlos hacía Diana son muy reales.

A través del portal The Sun, el mayordomo reveló que en efecto esta pareja era muy distante y cuando estaban juntos el hijo de la Reina Isabel II resultaba muy indiferente y frío. "Estaba casado con probablemente la mujer más hermosa del mundo. Pero no la cuidó, y eso es lo que cuenta The Crown. A mi criterio todo lo interpretado por los actores es muy cercano a lo real", dijo.

Esto encendió las alarmas entre los miembros de la familia real británica, pues además Burrrell añadió que Carlos estaba arrepentido de haber elegido a una mujer tan encantadora, pues ella ahora lo opacaría y se volvería más popular que él.

Y por si fuera poco llegó a confesar detalles de un comentario que le hiciera Lady Di en una oportunidad: "Diana me dijo: 'Cuando me casé, pensé que mi esposo estaría ahí para mí, para cuidarme, apoyarme, animarme, pero no es así".

¡No era la favorita! Emma Corrin hizo un gran esfuerzo para quedarse con el papel de Diana de Gales en The Crown La actriz reveló que debió aprender muy bien la entonación de Lady Di para lograr una interpretación impecable en esta historia de Netflix.

También puedes ver: