Estas son las fotos más seductoras de Michele Morrone, protagonista de 365 DNI

El 2020 conmocionó al género erótico de Netflix que se arriesgó en presentar 365 DNI, un drama exitoso a pesar de las críticas, y que dejó buenos recuerdos entre las fans de su protagonista, el galán Michel Morrone quien cada día más sigue ganando "likes" y buenos comentarios debido a su talento, su físico y su particular manera de seducir a través de cada una de sus publicaciones en Instagram.

Por eso, aquí te mostramos algunas de las fotos más sexys de este personaje que además se convirtió junto con su historia en uno de los más buscados a través de Google durante este tan particular año en el que los suscriptores de esta plataforma streaming se deleitaron con esta propuesta innovadora y que generó polémica tras su estreno.

Michele Morrone, protagonista de 365 DNI seduce a través de cada una de sus publicaciones

Este actor, modelo y cantante de origen italiano se las trae. Y es que con su intensa mirada atrapa fácilmente a cualquier mujer que guste de sus rasgos tan varoniles y con los que transmite una seguridad que intimida.

Sus primeros pasos en la actuación los dio a través de pequeños proyectos teatrales que no tuvieron tanta relevancia, pero sí le permitieron ir puliendo cada interpretación que asumía. Además, le sirvieron para ser versátil y no encasillarse en un solo rol. Pero sin duda, su llegada a esta producción de Netflix titulada 365 DNI, fue lo que le hizo despegar no solo su nombre, sino también su seductora imagen y talento.

Y es que tras el estreno de la película más comentada, criticada, vista y buscada a través de Google, Michele aumentó considerablemente su número de seguidoras que no dudan en regalarle likes y pícaros comentarios en cada una de sus fotografías subidas a la red social.

Su cuerpo bien tonificado, las poses más sugerentes y su inigualable rostro son suficientes para mantener enamoradas a sus fans quienes han descubierto que también tiene talento para la música ya que es todo un guitarrista profesional.

Y aunque aún no se ha confirmado qué pasara con la continuidad de esta historia que lo hizo famoso, Michele sigue causando reacciones a través de cada publicación en la que sin duda derrocha sexappeal.

