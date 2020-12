Adriana Barraza será una abuelita moderna en cinta de superhéroes

Capadocia, The Strain, Rambo, Los 33, Penny Dreadful: City of angels, Dueños del paraísos, son una mínima parte de los proyectos que Adriana Barraza ha realizado en su carrera artística de más de 40 años en México y Estados Unidos.

La nominada al Óscar y a los Globos de Oro, es considerada como una de las actrices latinas del cine y la televisión más respetadas en la industria del entretenimiento en todo el mundo.

La actriz mexicana ha logrado posicionarse desde hace años en la comunidad internacional, con películas y series que han cruzado las fronteras en todo el mundo. Además ya se prepara para el estreno de la nueva cinta de Robert Rodriguez: We can be heroes.

“Es un largometraje de Robert Rodríguez, en la que va hago una abuelita moderna de un clase social normal y que trabaja,por decirlo así, de entrenadora de superhéroes… “¡Imagínate tú! Fue muy divertido haber trabajado con Robert, que es una persona linda, un papá maravilloso de sus cuatro hijos que trabajaron con él en la película, fue un placer trabajar con él. Hago a la abuela Moreno, no tiene poderes, pero entrena con mucho humor. Las cintas de acción, como lo fue Rambo, me ha dado la posibilidad de trascender en todos los géneros”.





El largometraje tendrá un elenco conformado por Pedro Pascal, Priyanka Chopra, YaYa Gosselin, Christian Slater, Sung Kang, Boyd Holbrook, Akira Akbar, Haley Reinhart, Andy Walken, Brently Heilbron, Andrew Diaz, Hala Finley, Isaiah Russell-Bailey, Lyon Daniels, Christopher McDonald y Adriana Barraza.

“Les presento a mi nuevo personaje, la abuelita Moreno, entrenadora de los jóvenes superhéroes en la nueva película #WeCanBeHeroes dirigida por mi querido @rodriquez !! ¡DÍA DE NAVIDAD en @netflix ! Más por venir pronto”.

La cinta es el regreso del director Robert Rodríguez al género de superhéroes con una nueva película ambientada en el mismo universo que Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl (2005).

¿De qué se trata We can be heroes?

Cuando invasores alienígenas secuestran a los superhéroes de la Tierra, sus hijos deben unirse y aprender a trabajar en equipo si quieren salvar a sus padres y a mundo.

Un grupo de superhéroes pertenecientes al grupo Heroics son secuestrados por alienígenas, así como también su directora.

Missy, una niña que aún no ha descubierto sus poderes, conoce a sus compañeros que son héroes infantiles: uno de ellos puede predecir el futuro y otro tiene la habilidad de cambiar de rostro. Conforman un equipo de once niños que se unirán y aprenderán a trabajar juntos para intentar salvar a sus padres y a todo el mundo.

